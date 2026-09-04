Al Hilal l-a luat pe Gabriel Martinelli, de la Arsenal, pentru 70 de milioane de euro 

Echipa Al Hilal, din Arabia Saudită, a reuşit să dea o ultimă mega-lovitură pe piaţa transferurilor şi să-l achiziţioneze, pentru 70 de milioane de euro, pe atacantul brazilian Gabriel Martinelli, de la Arsenal Londra.

Gabriel Martinelli, de la Arsenal Londra, a semnat cu Al Hilal, formaţie din Arabia Saudită - Facebook/Al Hilal Saudi Club

Este cel mai costisitor transfer reuşit de Al Hilal în această vară şi vine după ce formaţia antrenată de Simone Inzaghi i-a mai achiziţionat pe Crysencio Summerville, de la West Ham United, pentru 64,5 milioane de euro, sau Ollie Watkins, de la Aston Villa, pentru 58,4 milioane de euro.

Gabriel Martinelli, 25 de ani, a părăsit-o pe Arsenal după şapte ani petrecuţi la Londra, perioadă în care a marcat 62 de goluri în 278 de meciuri jucate.

Gabriel Martinelli a semnat cu Al Hilal un contract valabil pe patru ani şi a făcut, deja, joncţiune cu celelalte vedete avute la dispoziţie de antrenorul italian Simone Inzaghi.