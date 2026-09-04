Observator » Sport » Al Hilal l-a luat pe Gabriel Martinelli, de la Arsenal, pentru 70 de milioane de euro 

Al Hilal l-a luat pe Gabriel Martinelli, de la Arsenal, pentru 70 de milioane de euro 

Gabriel Martinelli, de la Arsenal Londra, a semnat cu Al Hilal, formaţie din Arabia Saudită Gabriel Martinelli, de la Arsenal Londra, a semnat cu Al Hilal, formaţie din Arabia Saudită - Facebook/Al Hilal Saudi Club
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.09.2026, 14:55 | Modificat la 04.09.2026, 14:56

Echipa Al Hilal, din Arabia Saudită, a reuşit să dea o ultimă mega-lovitură pe piaţa transferurilor şi să-l achiziţioneze, pentru 70 de milioane de euro, pe atacantul brazilian Gabriel Martinelli, de la Arsenal Londra.

Este cel mai costisitor transfer reuşit de Al Hilal în această vară şi vine după ce formaţia antrenată de Simone Inzaghi i-a mai achiziţionat pe Crysencio Summerville, de la West Ham United, pentru 64,5 milioane de euro, sau Ollie Watkins, de la Aston Villa, pentru 58,4 milioane de euro.

Gabriel Martinelli, 25 de ani, a părăsit-o pe Arsenal după şapte ani petrecuţi la Londra, perioadă în care a marcat 62 de goluri în 278 de meciuri jucate.

Gabriel Martinelli a semnat cu Al Hilal un contract valabil pe patru ani şi a făcut, deja, joncţiune cu celelalte vedete avute la dispoziţie de antrenorul italian Simone Inzaghi.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
gabriel martinelli transfer al hilal gabriel martinelli prezentat al hilal
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.