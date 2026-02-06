Apele Române scot la licitație plajele din Năvodari. Sunt disponibile 58 de sectoare

Administrația Națională Apele Române organizează o licitație publică pentru plajele din Năvodari, după ce, toamna trecută, foștii chiriași au fost obligați să demoleze toate construcțiile, ministrul Mediului constatând că acestea erau ridicate ilegal. Autoritățile spun acum că stațiunea nu va rămâne fără turiști în sezonul estival.

Apele Române au scos la licitație 58 de sectoare de plajă din Năvodari. Pentru aproximativ 10.000 de metri pătrați de plajă, pe care se pot amplasa beach baruri, un investitor ar urma să plătească aproximativ 50.000 de euro pe an.

Doar 21 de sectoare vor avea astfel de facilități pentru turiști. Pentru restul de 37 nu există un plan urbanistic zonal (PUZ) care să permită construcții. Pe acestea se vor amplasa doar șezlonguri.

Viitoarele contracte pentru închirierea plajelor trebuie să respecte mai multe condiții: facilități necesare persoanelor cu dizabilități, spații de recreere sau zone dedicate celor care fac plajă la cearșaf.

Până atunci, în locul teraselor de lux și al șezlongurilor a rămas doar un petic mare de nisip. Asta după ce peste 70 de beach baruri au fost demolate, deoarece operatorilor le expiraseră contractele de închiriere, iar reprezentanții Apelor Române nu le-au mai prelungit. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că multe dintre construcții erau ilegale.

