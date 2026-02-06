Organizaţia Salvaţi Copiii România recomandă interzicerea totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi permiterea accesului pentru cei cu vârste între 13 şi 15 ani doar cu acordul explicit al părinţilor. De asemenea, organizaţia solicită sancţiuni "reale" pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, precum şi introducerea obligatorie în curriculumul şcolar a educaţiei digitale şi a siguranţei online.

Salvați Copiii: Rețelele sociale trebuie interzise copiilor sub 13 ani. La ce riscuri se expun online

"Accesul necontrolat al copiilor la reţelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat şi a unor mecanisme eficiente de aplicare, generaţiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătăţii mintale, al securităţii şi al dezvoltării lor armonioase. Astfel, Salvaţi Copiii România recomandă măsuri legislative şi administrative urgente, coerente, structurate pentru interdicţia totală şi fără excepţii a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi acces condiţionat pentru copiii între 13 şi 15 ani, doar cu acordul explicit al părinţilor", se arată într-un comunicat transmis vineri de organizaţie, citat de Agrpres.

"Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 şi 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic"

Organizaţia invocă un studiu realizat în decembrie 2025, potrivit căruia reţelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani. Peste o treime dintre aceştia deţin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

"Conform studiului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2024, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 şi 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile, un indicator al instalării dependenţei. Meta-analizele publicate în perioada 2022-2025 evidenţiază corelaţii consistente între utilizarea problematică a reţelelor sociale şi indicatori negativi de sănătate mintală: simptome depresive, anxietate, tulburări de somn, dificultăţi de concentrare şi, în cazurile severe, comportamente de autovătămare. Studiile longitudinale recente demonstrează că utilizarea adictivă este asociată cu un risc de peste două ori mai mare de ideaţie şi comportament suicidar", se mai arată în comunicat.

Peste 53.000 de raportări de materiale care conţin abuz sexual asupra copiilor în 2025

În anul 2025, linia de raportare operată de Salvaţi Copiii România în cadrul programului "Ora de Net" a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale care conţin abuz sexual asupra copiilor.

Potrivit datelor europene, între 80% şi 90% dintre cele aproximativ 60 de milioane de materiale de acest tip (84% în România) sunt generate chiar de copii.

"Vorbim despre imagini şi videoclipuri create de copii, adesea sub presiune, manipulare sau în necunoaştere a consecinţelor, care ajung să circule în reţelele de exploatare. De asemenea, nu trebuie să ignorăm vulnerabilităţile reale, în sensul că, în absenţa oricărei restricţii, copiii defavorizaţi - din mediul rural, care au abandonat şcoala ori care trăiesc în familii afectate de sărăcie şi excluziune socială - pot deveni ţinte mai uşoare ale riscurilor create de folosirea reţelelor sociale", avertizează organizaţia.

Salvaţi Copiii România atrage atenţia şi asupra jocurilor video online care permit comunicarea liberă între jucători, prin chat text sau audio. Deşi acestea pot fi distractive, ele "expun copiii la riscuri similare" celor asociate reţelelor sociale, inclusiv solicitări de imagini cu caracter abuziv.

Totodată, jocurile video includ mecanisme de captare a atenţiei - notificări, recompense virtuale sau sisteme de progres - care pot "amplifica" dependenţa digitală. În acest context, reprezentanţii organizaţiei subliniază necesitatea unor reglementări şi măsuri de siguranţă specifice şi pentru mediul jocurilor online.

Rolul Guvernului și al companiilor tehnologice în implementarea unuor măsuri de siguranță

"Guvernul trebuie să îşi asume rolul de reglementator al pieţei digitale în ceea ce priveşte protecţia minorilor. Aceasta implică certificarea platformelor care respectă standardele de siguranţă şi sancţionarea celor care nu le îndeplinesc", se mai precizează în comunicat.

Organizaţia pledează pentru colaborarea cu marile companii tehnologice, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru implementarea unor caracteristici implicite de siguranţă, precum:

metode de verificare a vârstei cât mai puţin invazive; interfeţe adaptate vârstei utilizatorilor;

limitarea timpului petrecut pe reţelele sociale; restricţionarea notificărilor în anumite intervale orare;

reducerea vizibilităţii numărului de aprecieri sau vizualizări pentru copiii sub 15 ani;

control parental integrat; sisteme de raportare a abuzului cu un singur click;

detectarea proactivă a conţinutului ilegal; setarea automată a conturilor ca private pentru utilizatorii sub 18 ani;

confirmarea prietenilor de către părinţi în cazul copiilor între 13 şi 15 ani;

eliminarea algoritmilor care favorizează dependenţa sau promovarea conţinutului toxic.

De asemenea, Salvaţi Copiii propune dezvoltarea unor alternative offline atractive şi accesibile pentru toţi copiii, precum activităţi extracurriculare, cluburi educaţionale, terenuri de sport şi spaţii comunitare deschise.

Organizaţia aminteşte că Australia a interzis deţinerea de conturi pe platformele de socializare pentru copiii sub 16 ani. În Spania, guvernul a anunţat recent un proiect de lege care prevede interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

În ianuarie 2026, autorităţile austriece au propus interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 14 ani, cu aplicare de la începutul anului şcolar următor. În Franţa, în 2023, a fost promulgată Legea "majoratului digital", care prevede că doar de la 15 ani copiii pot crea conturi pe reţelele sociale fără consimţământul părinţilor.

În Portugalia, a fost depus în Parlament un proiect de lege care stabileşte 16 ani ca vârstă a "majoratului digital". Grecia nu are încă o legislaţie în acest sens, însă autorităţile au anunţat intenţia de a adopta o interdicţie naţională a reţelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Totodată, în noiembrie 2025, Danemarca a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a adoptat un acord politic amplu pentru restricţionarea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele sociale.

