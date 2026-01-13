APIA primeşte cereri de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor până pe 3 februarie

Potenţialii beneficiari pot depune, până pe 3 februarie 2026, cererile de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor, Pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi Pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, informează luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, completarea şi depunerea cererii se face exclusiv electronic, de către solicitant, prin accesarea site-ului: www.apia.org.ro, secţiunea DR-06 - Bunăstarea animalelor.

Cererile de plată pentru Intervenţia DR-06 cuprind angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de solicitant, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea şi se depun însoţite de toate documentele prevăzute în ghidurile solicitantului.

Instrucţiunile pentru depunerea cererilor se regăsesc pe site-ul APIA, iar informaţiile necesare pentru acordarea plăţilor se regăsesc în OMADR nr. 537/2024 şi în cuprinsul Ghidurilor informative aprobate pentru cele două pachete.

