APIA primeşte cereri de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor până pe 3 februarie

Potenţialii beneficiari pot depune, până pe 3 februarie 2026, cererile de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor, Pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi Pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, informează luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 15:25
Potrivit unui comunicat al instituţiei, completarea şi depunerea cererii se face exclusiv electronic, de către solicitant, prin accesarea site-ului: www.apia.org.ro, secţiunea DR-06 - Bunăstarea animalelor.

Cererile de plată pentru Intervenţia DR-06 cuprind angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de solicitant, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea şi se depun însoţite de toate documentele prevăzute în ghidurile solicitantului.

Instrucţiunile pentru depunerea cererilor se regăsesc pe site-ul APIA, iar informaţiile necesare pentru acordarea plăţilor se regăsesc în OMADR nr. 537/2024 şi în cuprinsul Ghidurilor informative aprobate pentru cele două pachete.

