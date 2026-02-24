Continuă ancheta în județul Cluj, la ferma la care sute de bizoni, cerbi și căprioare au fost lăsate în ultimele luni să moară de foame. Nicio instituție nu își asumă până acum vina pentru ceea ce s-a întâmplat, cu toate că inspectorii au verificat ferma inclusiv la începutul acestui an. Singurele controale care au lipsit au fost de la APIA, agenție prin care administratorii au încasat în ultimii ani subvenții de peste 10 milioane lei. Acum se verifică dacă s-au luat bani şi pentru bietele animale care nu mai erau în viață. În timpul controarelor de ieri, alte trei cadavre au fost găsite, iar situaţia riscă să pună în pericol sănătatea publică.

Îmbrăcați elegant, dar cu umbrele și protecții la încălțăminte, șefii mai multor instituții din Cluj au mers ieri în control la ferma de animale din Recea-Cristur, acolo unde, în ultimele luni, peste 200 de bizoni, bivoli și căprioare au fost lăsate de administratori să moară de foame într-un țarc uriaș de 400 de hectare. Au văzut cu ochii lor rezultatul ignoranței propriilor subalterni.

Autoritățile nu au reușit încă să dea de cel care administrează ferma în acte. Au fost, însă, însoțiți de unul dintre puținii angajați care încă mai lucrează aici.

Reporter: Ce s-a întâmplat cu animalele? Cum au ajuns așa?

Articolul continuă după reclamă

Angajat: O să răspundă șefii mei.

Reporter: Dar nu v-au dat bani de hrană, sau...?

În ultimele zile, muncitorii au adus mai mulți baloți de fân în fermă, dar, cum în continuare țarcul nu este compartimentat pe specii, problema tot nu a fost rezolvată. Și acum, în zona hrănitoarelor sunt doar bizonii, pentru că aceștia nu le permit cerbilor și căprioarelor să se apropie de hrană.

Asta cred specialiștii că s-a întâmplat și în ultimele luni, dovadă că primele care au murit în chinuri au fost bietele căprioarele și cerbii. 220 de cadavre au fost identificate în total până acum. Toate urmează să fie neutralizate într-o groapă comună chiar pe terenul fermei.

"Am stabilit ca în măsura în care reprezentanții firmei nu mai pot asigura hrana pentru animalele vii, vom solicita sprijinul fermierilor din județul Cluj", a declarat Maria Forna, prefecta judeţului Cluj.

În ultimii ani, administratorii fermei au încasat de la APIA peste 10 milioane de lei, dar nimeni nu a verificat dacă animalele pentru care se plătesc bani mai există.

Reporter: APIA de unde știe că banii pe care îi plăteşte sunt pentru nişte animale care chiar există în realitate?

Paul Groza, APIA Cluj: Avem un registru unde sunt înregistrare animalele.

Reporter: În teren nu numără nimeni acele animale să vadă cineva dacă mai sunt în viaţă?

Paul Groza: Sunt măsuri delegate către alte instituţii. DSV-ul şi ...

Cei de la DSV spun însă că nu e treaba lor să verifice pentru APIA, care oricum nu le-a cerut acest lucru.

Reporter: Atât de multe ferme aveţi în judeţ încât nu s-a ajuns cu un control aici să se numere animalele?

Ion Bradea, director DSVSA Cluj: Nu a fost un eşantion primit de la APIA pentru subvenţii.

S-a aflat și că, în ultimii ani, la ferma respectivă a lucrat inclusiv soțul fostul şefe a Poliției Animalelor Cluj, responsabilă cu bunăstarea animalelor. Șefii poliției spun însă că nu știau acest lucru.

Reporter: Nu au fost plângeri în acea perioadă?

Radu Adrian Moşuţan, IPJ Cluj: Nu au fost plângeri. În acea perioadă n-au fost plângeri.

Reporter: Dar ştiați că lucrează aici soțul doamnei de la poliţie?

Radu Adrian Moşuţan: Eu personal nu știam! Nu am o evidenţă a controalelor!

Parchetul Judecătoriei Dej a deschis deja un dosar penal în acest caz.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰