Abandonată în inima orasului şi invadată de vegetaţie, Sinagoga din Constanţa a renăscut din propria ruină. Vorbim despre o adevărată bijuterie arhitecturală care, odată restaurată, va deveni una dintre principalele atracţii turistice ale oraşului de la malul mării. Demersurile pentru reabilitare au început acum zece ani, însă şantierul propriu-zis a fost deschis abia în urmă cu 2 ani. Din luna mai, sinagoga îşi va deschide porţile vizitatorilor pentru expoziţii şi concerte. O echipă Observator a filmat în interiorul clădirii.

După mai bine de 20 de ani în care sinagoga din Constanţa s-a aflat în paragină, clădirea a intrat într-un amplu proces de restaurare care a durat 2 ani şi a presupus inclusiv consolidarea structurii de rezistenţă.

Îngropată în praful uitării, clădirea patrimoniu pentru comunitatea evreiască de la malul mării şi-a recăpătat, în sfârşit, farmecul de altădată. Lucrările sunt gata în proporţie de 90%. Muncitorii mai au de pus la punct doar utilităţile până în luna mai, când noua sinagogă va fi inaugurată. 1,5 milioane de euro au investit autorităţile în ea.

"Culorile, deşi par stridente sunt cele originale. Ea va avea un caracter cultural muzeal şi vom organiza expoziţii de pictură, concerte acustice, inclusiv un festival de teatru", a declarat pentru Observator Sorin Lucian Ionescu, președinte Comunitatea Evreilor din Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Odată restaurată, clădirea ridicată în stil maur promite să devină un punct de atracţie pentru turiştii de pe litoral şi ar putea fi inclus pe lista monumentelor istorice. Este şi motivul pentru care lucrările de reabilitare s-au împotmolit atâţia ani. Sinagoga completează acum lipsa obiectivelor din Centrului Vechi din Constanţa, alături de Moscheea Carol, Biserica Ortodoxă şi cea Catolică.

Depozit de armament german în timpul celui de-al doilea război mondial

În anii celui de-al doilea război mondial, clădirea a fost depozit de armament german. Ulterior a fost confiscata de regimul comunist şi mai târziu redată comunităţii evreieşti.

Prima cărămidă a grandioasei construcţii a fost pusă în 1911. Planurile au fost demarate la iniţiativa şefului comunităţii evreieşti din Constanţa. Pincus Şapira era un important comerciant de ceasuri şi bijuterii, furnizor al Casei Regale a României.

"Ironia face că acum câţiva ani am găsit pendula pe care este numele lui pe care am cumpărat-o dintr-o parcare din Constanţa", a precizat pentru Observator Sorin Lucian Ionescu, președinte Comunitatea Evreilor din Constanța.

"Această multiculturalitate este o surpriză şi pentru turiştii români pentru că nu se aşteaptă ca într-un perimetru de un kilometru să găsească 8 lăcaşe de cult de religii diferite. Este ultima moştenire pe care o mai avem din partea comunităţii evreieşti", a declarat Diana Slav, ghid turistic.

Altădată înfloritoare, comunitatea evreiască din Constanţa mai numără astăzi doar 50 de membri.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰