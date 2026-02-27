Doi militari din Bistriţa-Năsăud, arestaţi preventiv pentru trafic de droguri

Trei bărbaţi, dintre care doi sunt militari, au fost arestaţi preventiv în judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind cercetaţi pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc, dar şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu substanţe psihoactive. În urma percheziţiilor, au fost ridicate sute de grame de droguri.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa-Năsăud, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud, au documentat activitatea infracţională a acestora, două având calitatea de soldaţi gradaţi profesionişti, cu vârste de 22, 31 şi, respectiv, 36 de ani, într-un dosar în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile a produce efecte psihoactive, transmite Agerpres.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2021 şi până în luna februarie a acestui an, la diferite intervale de timp, persoana de 22 de ani ar fi procurat, deţinut, oferit cu titlu gratuit şi vândut canabis, cu suma de 50 de lei pentru un gram.

De asemenea, aceeaşi persoană ar fi comercializat produse psihoactive sub formă de substanţe cristaline, iar în primele două luni ale acestui an ar fi procurat, inclusiv de la persoana de 36 de ani, şi vândut cantităţi crescute din drogul de risc, cu sume între 3.500 şi 4.000 de lei, se precizează în comunicatul IPJ.

Cu privire la persoanele de 31 şi 36 de ani, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2023 - februarie 2026, ar fi procurat şi vândut atât droguri de risc (canabis), cât şi de mare risc (substanţe cristaline 4 CMC şi 2MMC), cu sume între 150 şi 450 de lei la o tranzacţie.

În urma percheziţiilor efectuate în judeţul Bistriţa-Năsăud, la locuinţele celor în cauză, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 350 de grame de canabis, 102 grame de substanţă cristalină 2MMC, precum şi alte mijloace de probă.

În plus, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 280 de grame de canabis, tranzacţionate de către una dintre persoane.

La data de 26 februarie, procurorii DIICOT i-au reţinut pe cei trei bărbaţi. În aceeaşi zi, Tribunalului Bistriţa-Năsăud a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, cei trei inculpaţi au constestat decizia de arestare preventivă.

