Aplicaţia e-Tarifare, indisponibilă vineri seara pentru mentenanţă. Cât timp nu va funcţiona sistemul

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va efectua lucrări de mentenanţă, timp în care aplicaţia e-Tarifare va întrerupe funcţionarea pentru maximum două ore, în această vineri, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, vineri, începând cu ora 22:00, pentru un interval de timp estimat între 1 - 2 ore, vor fi efectuate lucrări de mentenanţă la aplicaţia e-Tarifare.

Acestea vor afecta activitatea desfăşurată în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI) din PTF situate la frontiera externă a UE (Serbia, Republica Moldova şi Ucraina) şi activitatea de emitere a Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST), la cerere, desfăşurată în ACI situate în zona de frontieră internă a UE (Ungaria şi Bulgaria).

"Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanţă", dă asigurări compania de drumuri.