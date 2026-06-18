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Aplicaţia e-Tarifare, indisponibilă vineri seara pentru mentenanţă. Cât timp nu va funcţiona sistemul

Aplicaţia e-Tarifare, indisponibilă vineri seara pentru mentenanţă. Cât timp nu va funcţiona sistemul Cuplu în maşină - ShutterStock - Imagine ilustrativă
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.06.2026, 11:56 | Modificat la 18.06.2026, 11:57

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va efectua lucrări de mentenanţă, timp în care aplicaţia e-Tarifare va întrerupe funcţionarea pentru maximum două ore, în această vineri, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, vineri, începând cu ora 22:00, pentru un interval de timp estimat între 1 - 2 ore, vor fi efectuate lucrări de mentenanţă la aplicaţia e-Tarifare.

Acestea vor afecta activitatea desfăşurată în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI) din PTF situate la frontiera externă a UE (Serbia, Republica Moldova şi Ucraina) şi activitatea de emitere a Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST), la cerere, desfăşurată în ACI situate în zona de frontieră internă a UE (Ungaria şi Bulgaria).

"Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanţă", dă asigurări compania de drumuri.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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