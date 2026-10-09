Când vorbim despre vicioasa industrie a jocurilor de noroc, ştim că începe ca o curiozitate şi ajunge dependenţă mai repede decât ne putem imagina. Rezultatul, bani pierduţi, familii destrămate şi, în cel mai negru scenariu, vieţi pierdute, dar în toată nebunia asta e şi o mică rază de speranţă.

În ultimii trei ani aproape 70.000 de români s-au autoexclus de la jocurile de noroc, adică au făcut o cerere către Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, prin care au cerut să nu mai aibă acces în nici o sală de păcănele.

58.000 de persoane au fost excluse în mod oficial, adică au avut o cerere valabilă, iar 92% dintre ele sunt bărbați, restul femei. Vârsta medie a românilor care au renunțat la păcânele este de 33 de ani, dar categoria este puțin mai largă, între 25 și 35 de ani.

Media de revenire după auto-excludere

Există și o rată de recidivă, pentru că 6.600 de persoane au cerut să se renunțe la acea auto-excludere și să poată reveni în sălile de noroc, cei mai mulți bărbați. Media de revenire a fost după 228 de zile după ce au renunțat, dar au fost și excepții pentru că 400 de persoane au cerut să poată reveni în sălile de noroc în aceeași zi în care au făcut cererile prin care au cerut să fie excluși.

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Orice jucător poate cere să nu mai aibă acces într-o sală de jocuri de noroc, poate să trimită o cerere atât online cât și fizic către Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, sau poate să depună o cerere scrisă chiar în sala de jocuri pe care o frecventează. Mai apoi, la intrare pe baza CNP-ului, este verificat și dacă se află în acea bază de dată, îi este interzis accesul.