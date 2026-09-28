Au vrut să ajute animalele abandonate, dar au murit pe şoselele din România. Un cumplit accident de circulaţie care a avut loc la graniţa cu Serbia face înconjurul lumii, după ce s-a aflat că victimele sunt două britanice care îşi făcuseră o misiune din salvarea câinilor chinuiţi. Allison Condon și Rachael Harvey-Purkiss transportau către o fermă din Franţa 10 căţei în momentul în care au murit. Presa din Regat vorbeşte despre cele două "eroine", iar familiile lor spun că le vor continua misiunea.

Allison și Rachael şi-au găsit sfârşitul pe o şosea din Caraş Severin. Erau într-un microbuz în care se aflau şi 10 câini abandonaţi pe care îi duceau la o fermă din Franţa. Acolo animalele ar fi trebuit să se bucure de iubirea şi îngrijirea de care nu avuseseră parte până acum. Drumul lor s-a încheiat după ce maşina în care se aflau a fost zdrobită într-un carambol cu două tiruri.

Accidentul de pe Drumul Naţional 6 a ajuns până în presa străină. Cele mai cunoscute ziare şi platforme de ştiri din Regatul Unit scriu despre teribilul carambol în care şi-au pierdut viaţa Rachael şi Alison.

"Ar fi trebuit să fie o aventură a speranţei... nimeni nu şi-a imaginat că se va încheia aşa", a scris fiica lui Alisson Condon pe Facebook, în timp ce tatăl lui Rachael a postat o ultima fotografie cu fiica lui, făcută chiar înainte de tragedie.

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Imediat după apariţia ştirii, Internetul a explodat. Rude, apropiaţi sau simpli iubitori de animale, impresionaţi de povestea lui Rachael şi Alisson, au vorbit despre cele două "eroine", "îngeri" salvatori ai animalelor fără stăpân. Într-o postare înduioşătoare, pe un site de socializare, fiica lui Alisson scrie despre misiunea mamei ei şi spune că va face tot posibilul să-l aducă pe Brownie, căţelul supravieţuitor, la noua lui casă.

Asociaţia din România care a preluat câinele spune însă că lucrurile sunt mai complicate decât par: acesta are cip de Turcia. De altfel, în urmă cu câteva zile, fiica lui Alisson a postat imagini tulburătoare dintr-un adăpost din oraşul turcesc Sinop, de unde se presupune că fuseseră preluaţi căţeii ucişi în accident. După ce formaţiunile vor fi încheiate, Brownie, supravieţuitorul, va fi trimis spre ferma din Franţa unde va începe o nouă viaţă.