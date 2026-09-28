Și-a dus Audi-ul la reparat, dar după două săptămâni a primit o amendă de 7.000 de euro. Ce s-a întâmplat

Femeia şi-a dus autoturismul Audi la reparat după ce mașina a avut o problemă, numai că automobilul nu ar fi rămas în service, așa cum se aștepta proprietara. După aproximativ două săptămâni, femeia a primit prima amendă și a aflat că mașina sa a fost folosită în timp ce se afla, teoretic, la reparat.

Proprietarul unui cunoscut service auto din Trieste este acuzat că a folosit mașina unei cliente fără acordul acesteia și că a strâns amenzi de aproximativ 7.000 de euro. Mecanicul ar fi condus mașina în perioada în care avea permisul suspendat.

Prima amendă a venit după aproximativ două săptămâni

Totul a început în mai 2024, când femeia, o avocată de aproximativ 50 de ani din Trieste, se afla în zona Cervignano del Friuli când Audi-ul său a avut o problemă la sistemul de direcție. Mașina a fost dusă într-un service pentru reparații. Numai că automobilul nu ar fi rămas în atelier. Pe 15 iulie 2024, proprietara a primit o notificare că mașina fusese amendată pentru că a fost parcată într-un loc rezervat persoanelor cu dizabilități, potrivit Il Piccolo.

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Femeia știa că nu a fost la volan și i-a cerut explicații mecanicului. La scurt timp, a descoperit că aceea nu era singura amendă. Au urmat și alte sancțiuni, iar suma totală ar fi ajuns la aproximativ 7.000 de euro.

Proprietara a fost nevoită să verifice unde fusese folosită mașina și să conteste amenzile despre care susține că nu aveau nicio legătură cu ea.

Metoda prin care şi-a găsit mașina

La un moment dat, femeia a încercat să afle singură unde se afla Audi-ul. A verificat pe Google Street View zona în care locuia mecanicul și a observat chiar mașina ei parcată în fața locuinței acestuia.

Ulterior, polițiștii l-au prins pe mecanic la volanul Audi-ului, deși acesta avea permisul suspendat. În plus, mașina avea interdicție de a circula, dar ar fi fost folosită în continuare. Mecanicul nu avea voie să conducă, iar automobilul nu avea voie să circule pe drumurile publice.

În Italia, o mașină poate primi interdicție de circulație în anumite situații legate de datorii neachitate, printre care taxe sau amenzi.

Amenzile de 7.000 de euro au fost doar începutul problemelor

Pentru că Audi-ul era înmatriculat pe numele femeii, amenzile au ajuns direct la ea. De fiecare dată, proprietara a trebuit să explice autorităților că nu se afla la volan și să comunice cine folosise mașina.

În Italia există un termen de 60 de zile pentru transmiterea datelor șoferului după primirea unei amenzi. Dacă acest termen nu este respectat, proprietarul riscă o nouă sancțiune.

Astfel, femeia s-a trezit nu doar cu amenzi de mii de euro pe numele ei, ci și cu obligația de a demonstra că mașina a fost folosită de altcineva în perioada în care se afla la service.

Proprietara Audi-ului a contestat sancțiunile și susține că nu ea a comis abaterile. Cazul a ajuns în instanță, iar procesul ar urma să înceapă la jumătatea lunii octombrie 2026. Judecătorii trebuie să stabilească cine a folosit mașina și cine este responsabil pentru amenzile acumulate.