UE cere reducerea consumului de gaze şi electricitate. Preţurile s-au dublat. Cum arată stocurile României

Comisia Europeană le cere statelor membre să ia măsuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze şi electricitate, în condiţiile în care preţurile la energie s-au dublat faţă de anul trecut, iar nivelul de umplere a depozitelor de gaze este sub ţinta pentru această perioadă.

Gaz natural lichefiat american descărcat la terminalul de lângă Atena, 18 septembrie 2026 - Profimedia

Într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută miniştrilor UE şi consultată de POLITICO, Comisia Europeană le-a cerut capitalelor europene să reducă cererea de gaze şi electricitate, pentru a ţine sub control preţurile.

"În contextul unei oferte globale limitate şi al unei volatilităţi ridicate a preţurilor, reducerea cererii poate fi un instrument eficient pentru limitarea preţurilor", a transmis în document comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen.

Miniştrii Energiei sunt îndemnaţi să ia măsuri pentru reducerea consumului de gaze şi electricitate "atât timp cât este necesar".

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, documentul precizează că, deşi situaţia este "dificilă", în prezent "nu există riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării".

Europa, în faţa unei ierni care s-ar putea dovedi costisitoare

Gradul de umplere al depozitelor de gaze se află în prezent la minime istorice, în condiţiile în care războiul din Iran afectează lanţurile de aprovizionare globale.

Depozitele de gaze ale Europei sunt acum umplute doar în proporţie de 70%, sub nivelul de 71% înregistrat în aceeaşi perioadă din 2021, chiar înainte de declanşarea unei crize energetice istorice. Episodul venea după pandemia de Covid-19 şi la începutul războiului din Ucraina.

Deşi ţinta de bază este ca depozitele de gaze să fie umplute în proporţie de 90% până la începutul lunii noiembrie, UE a lăsat o marjă de flexibilitate în acest an, permiţând şi un nivel de aproximativ 80%.

Potrivit scrisorii trimise de Bruxelles, măsurile luate de statele UE pentru reglementarea preţurilor ar trebui să fie "bine ţintite" şi "temporare", pentru a evita o creştere a cererii.

România, grad de umplere peste media UE

Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, pe 27 septembrie, depozitele de gaze din România erau pline în proporţie de 80,11%, adică cu aproape 10 puncte procentuale peste media europeană.