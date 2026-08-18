Un copil de 5 ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condus de un adolescent de 15 ani, în localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, vehiculul nu era înmatriculat.

Copil de 5 ani din Suceava, ucis de un adolescent de 15 ani aflat pe motocicletă. Cum s-a întâmplat tragedia

Accidentul s-a produs luni seară, puțin după ora 20:00, pe un drum comunal din Vadu Moldovei. Adolescentul se deplasa spre E85 când l-ar fi acroșat pe copilul de cinci ani, care a ieșit dintr-o curte.

La fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava. Pentru copil, medicii nu au mai putut face nimic.

"Echipajul SAJ tip C trimis la faţa locului a găsit un băiat de cinci ani politraumatizat, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, multiple fracturi deschise. La sosirea echipajului, pacientul era în stop cardio-respirator", a precizat purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Suceava, Dan Teodorovici.

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Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, însă au fost nevoite să declare decesul.

Adolescentul de 15 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta pe care o conducea nu era înmatriculată.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.