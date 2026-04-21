Arme şi 400 de proiectile descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca. Expeditorul, o firmă din Cehia

Polițiștii de frontieră au descoperit două arme cu aer comprimat și 400 de proiectile într-un colet verificat în zona cargo a Aeroportului Cluj-Napoca.

de Denisa Vladislav

la 21.04.2026 , 11:16
Ce au descoperit poliţiştii într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca

Pachetul nu avea documentele necesare pentru introducerea și deținerea acestor bunuri în România. Verificările au avut loc luni, când o echipă mixtă formată din polițiști ai Poliției de Frontieră Române și inspectori vamali, sprijinită de echipaje canine, a controlat mai multe colete sosite pe aeroport.

În timpul controlului, într-unul dintre pachete au fost găsite două arme cu aer comprimat, alături de două cutii cu proiectile - câte 200 de bucăți fiecare, compatibile cu acest tip de armament.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia, către o persoană fizică din România.

Problema identificată de autorități a fost lipsa documentelor care să ateste că sunt respectate condițiile legale pentru introducerea în țară, procurarea și deținerea armelor neletale.

Bunurile au fost confiscate temporar pentru continuarea cercetărilor și stabilirea situaţiei de fapt.

Polițiștii de frontieră au deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiune prevăzută de articolul 342, alineatul 2 din Codul penal. Ancheta urmează să stabilească în ce condiții au fost expediate armele și dacă destinatarul avea dreptul legal să le dețină.

arme proiectile aeroport cluj
Observator » Evenimente » Arme şi 400 de proiectile descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca. Expeditorul, o firmă din Cehia
