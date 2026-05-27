Câte rachete produce UE comparativ cu Rusia şi Ucraina. "Trebuie să renunţăm la armele haute couture"

Europa produce arme prea scumpe, prea complicate şi prea greu de fabricat rapid. Asta este concluzia şefului apărării din UE, care a comparat armele europenilor cu moda de lux "haute couture". Într-un interviu pentru Financial Times, Andrius Kubilius le cere statelor europene să vândă Ucrainei arme din stocurile existente, nu să aştepte ani întregi până se produc altele noi. În război contează şi armele "suficient de bune", produse repede şi în număr mare, nu doar sisteme foarte performante, rare şi scumpe, este mesajul acestuia.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a cerut statelor UE să renunţe la armele "haute couture" şi să trimită Ucrainei stocurile de armament existente deja.

"Ţările ar trebui să îşi deschidă stocurile pentru a oferi Ucrainei ce are nevoie", a declarat Kubilius pentru Financial Times, spunând că, dacă Europa va relua canalele oficiale de negociere cu Rusia, consolidarea armatei ucrainene este cu atât mai importantă. "Singura formulă care poate aduce pacea este aşa-numita pace prin forţă. Forţa trebuie să fie de partea Ucrainei", a subliniat oficialul european.

Fostul premier lituanian a avertizat că Europa rămâne în urma Rusiei şi Ucrainei în producţia de rachete, deoarece companiile europene fabrică arme sofisticate şi scumpe, greu de produs în masă. "Europenii produc ceea ce ei numesc producţie "haute couture". Foarte sofisticată tehnologic, foarte avansată, foarte scumpă şi imposibil de produs rapid. Ucrainenii produc ceea ce industriile europene numesc destul de bun".

Kubilius susţine că Europa trebuie să înveţe din metodele de război ale Ucrainei şi să treacă la sisteme mai ieftine, care pot fi produse rapid şi la scară mare. "Ucrainenii au început să producă propria lor rachetă de croazieră Flamingo, iar anul acesta sunt pregătiţi să producă aproximativ 700". Comparativ, UE produce mai puţin de 300 de rachete, iar Rusia 1.200, a spus oficialul european care coordonează planurile prin care Europa încearcă să îşi dezvolte industria de armament.

Potrivit acestuia, Ucraina ar putea cumpăra arme europene din stocurile existente folosind cele 60 de miliarde de euro destinate armamentului din împrumutul aprobat recent de 90 de miliarde de euro. Statele care vând armele ar putea apoi folosi banii pentru noi achiziţii sau pentru creşterea producţiei.

FT aminteşte că UE lansează programe pentru a stimula producţia de apărare şi a reduce fragmentarea industriei de armament. Bruxellesul urmează să prezinte în iulie un plan pentru crearea unei pieţe mai integrate. Concret, potrivit comisarului, amalgamul de reguli naţionale şi practici de achiziţie a blocat pieţele de apărare şi a afectat cooperarea industrială.

"Nu există cu adevărat o piaţă şi sunt foarte multe obstacole", a spus el, adăugând că guvernele naţionale îşi protejează prea mult campionii industriali din domeniul apărării. Ţări mari precum Franţa şi Germania cumpără 70% din ceea ce produc propriile industrii, în timp ce doar aproximativ 10% este vândut altor state din UE.

Reformele pregătite de Bruxelles ar urma să elimine birocraţia care încetineşte producţia şi circulaţia armelor între ţările europene. De exemplu, fiecare stat are reguli diferite pentru testarea, certificarea şi transportul componentelor militare.

Kubilius mai spune că industria europeană de apărare ar trebui să se unească mai mult, adică firmele mari să colaboreze pentru a produce mai eficient şi la scară mai mare. El critică invocarea "securităţii naţionale" de către guverne pentru a cumpăra arme de la firmele lor, chiar dacă ar exista variante mai bune sau mai ieftine în alte ţări din UE. Din cauza asta, susţine el, industria europeană funcţionează ca un "sistem foarte închis".

Oficialul european a transmis că Europa nu ar trebui să se teamă de proiectul Bromo - alianţa dintre companiile Airbus, Thales şi Leonardo - care îşi propune să creeze un campion european în domeniul spaţial şi al sateliţilor, capabil să concureze cu SpaceX-ul lui Elon Musk. "Ca să poţi concura la nivel global ai nevoie de scară şi dimensiune. Exact asta aduce Bromo. Cum păstrăm apoi concurenţa pe piaţa internă este mereu o problemă, dar nu cred că ar trebui să fie un obstacol pentru dezvoltarea unor campioni europeni", a transmis el.

