Pentagon: Vânzările de arme către Taiwan sunt suspendate din cauza războiului cu Iranul

Un oficial al Pentagonului a declarat joi că livrările de arme către Taiwan au fost suspendate temporar din cauza războiului cu Iranul. Taipeiul a reacţionat spunând că nu are nicio informaţie în acest sens.

Secretarul de stat pentru marina militară americană Hung Cao a declarat joi la o audiere în Congres că vânzările de arme acătre Taiwan sunt suspendate din cauză că muniţiile sunt necesare pentru războiul cu Iranul.

Hung Cao este secretar adjunct interimar al Marinei. Potrivit acestuia, Washingtonul face o pauză pentru a se asigura că are suficiente muniţii pentru operaţiunea "Epic Fury" lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei audieri parlamentare când a fost întrebat despre o achiziţie în valoare de 14 miliarde de dolari, în prezent blocată. "Deocamdată facem o pauză ca să ne asigurăm că dispunem de muniţiile de care avem nevoie pentru operaţiunea Epic Fury", a spus el.

Înarmarea Taiwanului este un motiv de dispută între Washington şi Beijing. China consideră insula o provincie separatistă şi nu exclude anexarea ei prin forţă. Potrivit lui Cao, Statele Unite dispun în prezent de muniţii suficiente, iar vânzările de armament în străinătate vor fi reluate "când guvernul va considera că este necesar".

O purtătoare de cuvânt a preşedinţiei de la Taipei a declarat vineri că Taiwanul nu are niciun indiciu că SUA ar intenţiona să modifice tranzacţia menţionată.

Cu toate astea, la Taipei există temeri tot mai mari că Donald Trump ar putea folosi insula ca monedă de schimb în negocierile cu Xi Jinping, mai ales după vizita liderului de la Casa Albă la Beijing.

Washingtonul a aprobat la sfârşitul lui 2025 cea de-a doua vânzare de armament pentru taiwanezi de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Valoarea exporturilor americane respective este de 11,1 miliarde de dolari. După summitul de la Beijing de săptămâna trecută, Trump a declarat că livrările către Taiwan "depind de China" şi sunt "un atu foarte bun pentru negocieri" cu chinezii.

Trump a afirmat miercuri că urmează să discute cu liderul taiwanez Lai Ching-te despre vânzările de armament. Deși nu există relații diplomatice oficiale între Washington și Taipei, SUA sunt obligate prin Legea Relațiilor cu Taiwanul din 1979 să ajute insula să se apere.

Armata americană are o prezență discretă în Taiwan, inclusiv pentru instruirea forțelor armate taiwaneze, însă rămâne neclar dacă Statele Unite ar interveni militar în cazul unui atac al Chinei, tocmai din cauza politicii de "ambiguitate strategică" adoptate de Washington.

Georgiana Dulgheru

