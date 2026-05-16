Arsenalul militar apocaliptic cu care se laudă Rusia: "Nu există nimic asemănător în lume"

Vladimir Putin asamblează un set de arme puternice care ar putea îngenunchea națiunile prin simpla apăsare a unui buton.

În adâncul mașinii militare a Rusiei, Putin a ordonat un arsenal conceput nu pentru a câștiga un război în Europa, ci pentru a decima națiuni întregi.

Oamenii de știință ruşi avansează cu o serie de sisteme nucleare care sună mai aproape de ficțiunea apocaliptică decât de realitatea militară modernă, conform Daily Mail.

Arsenalul lui Putin include drone subacvatice cu propulsie nucleară, rachete de croazieră cu reactor, vehicule de atac hipersonice și chiar capabilități spațiale despre care oficialii americani avertizează că ar putea, în cel mai extrem scenariu, orbi sateliți și arunca societăți întregi în întuneric.

Poseidon

Dacă e să-i credem pe comandanții Kremlinului în legătură cu torpila lor apocaliptică "Poseidon", o detonare ar arunca un zid gigantic de apă de mare iradiată peste orașele de coastă și bazele navale din Occident.

Timp de decenii, Washingtonul și Moscova s-au bazat pe descurajarea reciprocă și pe tratate minuțioase de control al armelor pentru a se asigura că nimeni nu depășește linia. Multe tratate au fost respinse sau sunt complet inactive, iar canalele de comunicare militară sunt tensionate.

Rusia este în război în Europa și a zguduit în mod repetat sabia nucleară.

Și de fiecare dată când Kremlinul anunță progrese în ceea ce privește una dintre așa-numitele sale arme invincibile, oficialii militari și diplomații din Occident schimbă priviri care spun clar: lumea este acum mai aproape de pericolul nuclear decât în ​​orice alt moment din 1962.

Anunțul de marți că Rusia a testat cu succes noua sa rachetă balistică intercontinentală Satan-2 a împins Occidentul și mai mult spre prăpastia dezastrului nuclear.

Ca să înrăutățească lucrurile, Putin a declarat că Rusia intenționează să pună Satan-2, cunoscută și sub numele de Sarmat, în serviciu de luptă până la sfârșitul acestui an.

Moscova susține că aceste mașini nu sunt doar depozitate pentru utilizare viitoare, ci sunt testate activ pentru utilizare în viitorul apropiat.

Când Putin a confirmat un test Poseidon la sfârșitul lunii trecute, el a spus că Rusia l-a lansat dintr-un submarin și apoi a activat reactorul care îl alimentează.

"Nu există nimic asemănător", a declarat el unui grup de oficiali militari în 2025. "Nu există nicio modalitate de a-l intercepta". Unii critici au spus că afirmația lui Putin conform căreia este imposibil să fie interceptat nu poate fi verificată.

Dar în strategia nucleară, percepția este realitate și, indiferent dacă sistemul funcționează exact așa cum este prezentat sau nu, scopul său este incontestabil. A fost dezvoltat ca răspuns la retragerea SUA din Tratatul privind rachetele antibalistice în 2002.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că Poseidon poate fi considerat o adevărată "armă apocaliptică".

Comentatorii mass-media rusești au sugerat că ar putea "îneca Marea Britanie". Analiștii occidentali spun că astfel de scenarii sunt probabil exagerate, dar sunt de acord că acest concept are scopul de a terifia. Se spune că are 20-24 de metri lungime și aproximativ 2 metri în diametru.

Unii experți subliniază că generarea unui tsunami radioactiv care va cuprinde un continent este o incertitudine științifică. Însă alții notează că ideea este incertitudinea.

Dacă chiar și o fracțiune din oroarea descrisă în propaganda rusă s-ar întâmpla, orașele de coastă ar fi devastate, porturile contaminate, iar terenurile ar deveni toxice ani de zile.

Khabarovsk

Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Putin a dezvăluit în noiembrie noul său submarin nuclear terifiant, construit pentru a-l transporta pe Poseidon.

Se spune că Khabarovsk a costat 1 miliard de lire sterline și are un deplasament de 10.000 de tone.

Ministrul apărării țării, Andrei Belousov, care a supravegheat dezvăluirea, a declarat: "Crucișătorul greu cu rachete nucleare Khabarovsk este lansat de la renumitul șantier naval Sevmash."

"Purtând arme subacvatice și sisteme robotice, ne va permite să securizăm cu succes granițele maritime ale Rusiei și să protejăm interesele sale naționale în diferite părți ale oceanelor lumii."

Dincolo de valuri, o a doua oroare - acolo unde Statele Unite au abandonat cândva cercetarea rachetelor de croazieră cu propulsie nucleară, considerându-le prea periculoase, Rusia a mers mai departe.

Burevestnik

Burevestnik, cunoscut sub numele de "Cernobîlul Zburător", o armă cu "rază de acțiune nelimitată", cum o numește Putin, este concepută să zboare folosind un reactor nuclear în miniatură, potrivit oficialilor ruși.

În octombrie, Putin a declarat că Rusia a atins "obiective cheie" într-un nou test. Generalul Valery Gerasimov a adăugat că racheta a zburat timp de câteva ore, acoperind o distanță de aproape 87.000 de mile, adăugând că "aceasta nu este limita".

Guvernele occidentale nu au verificat aceste afirmații privind performanța. Ceea ce este confirmat este riscul: în 2019, un presupus accident legat de Burevestnik a ucis mai mulți specialiști ruși și a provocat un vârf de radiații detectabil.

Criticii spun că însuși conceptul de rachetă cu propulsie nucleară este nechibzuit. "Rachetele de croazieră cu energie nucleară nu sunt o idee nouă", a declarat Patrycja Bazylczyk, cercetător asociat la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. "Sunt doar o idee proastă."

Ea a adăugat că lumea riscă "distrugere radioactivă sau alte consecințe neintenționate".

Chiar dacă Rusia nu va lansa niciodată Burevestnik, faptul că Moscova a urmărit și a testat un astfel de sistem subliniază mentalitatea Kremlinului de descurajare prin frică.

La televiziunea rusă, racheta este poreclită Cernobîlul Zburător din cauza gazelor radioactive pe care se presupune că le lasă în urma propulsiei sale, o caracteristică pe care Kremlinul o folosește pentru a sublinia valoarea teroristă a dispozitivului, precum și capacitatea sa de atac.

Putin s-a lăudat că este un "sistem unic" și "unul pe care nicio altă țară din lume nu îl posedă".

În februarie 2022, Rusia a lansat un satelit numit Cosmos-2553 pe o orbită atât de înaltă și plină de radiații încât analiștii au remarcat imediat profilul său neobișnuit.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că testa echipamente, dar oficialii americani au informat ulterior că satelitul ar putea fi legat de experimente pentru un viitor dispozitiv nuclear antisatelit.

Serviciile de informații americane au declarat public că consideră că Rusia explorează o capacitate nucleară spațială, o afirmație pe care Kremlinul o neagă.

Dar când Statele Unite au prezentat la Națiunile Unite o rezoluție care reafirma interdicția veche de decenii privind armele nucleare pe orbită, Rusia a respins-o, în timp ce China s-a abținut. SUA și aliații săi au votat în favoare.

"De ce, dacă respectați regulile, nu ați susține o rezoluție care le reafirmă?", a întrebat ambasadorul SUA, Linda Thomas-Greenfield, la acea vreme.

Pe orbită, surse rusești și comentarii interne descriu un program care i-ar da Moscovei puterea de a orbi și paraliza societatea modernă de sus.

Analiștii aliniați Kremlinului vorbesc despre o capacitate orbitală care ar detona peste liniile inamice și ar prăji sateliți, ar opri rețelele GPS și militare și ar arunca regiuni întregi în întuneric fără un singur atac la sol.

Acest lucru ar transforma efectiv spațiul într-un teatru de război unde civilizația modernă poate fi oprită în câteva secunde.

Ultima dată când un dispozitiv nuclear a detonat la mare altitudine, în timpul testului Starfish Prime din 1962, iluminatul stradal s-a defectat în Hawaii, la sute de kilometri distanță.

În timp ce aceste sisteme exotice atrag atenția, coloana vertebrală strategică a Kremlinului rămâne forțele nucleare tradiționale, dar modernizate.

Satan-2

Următorul punct de mândrie al lui Putin este RS-28 Sarmat, racheta sa balistică intercontinentală super-grea. Cunoscută de NATO sub numele de Satan-2, presa rusă susține că aceasta cântărește peste 200 de tone și poate transporta o încărcătură vastă de focoase multiple și momeli, fiecare capabilă să lovească un oraș diferit.

În animațiile de stat, Sarmat traversează oceanele în unghiuri neobișnuite, chiar și deasupra Polului Sud, unde niciun radar de avertizare timpurie nu supraveghează. Este descrisă ca racheta care distruge hărțile, o rachetă care ar putea șterge o națiune și să lase în urmă doar ruină.

Într-o declarație de marți, liderul rus a susținut că Sarmat este cel mai puternic sistem de rachete din lume, iar puterea totală a focosului lansat de această rachetă este de patru ori mai mare decât cea a oricărui sistem occidental.

El a spus: "Racheta poate călători nu numai de-a lungul unei traiectorii balistice, ci și de-a lungul unei traiectorii suborbitale, ceea ce permite o rază de acțiune de peste 35.000 km, dublându-și simultan precizia și capacitatea de a penetra toate sistemele de apărare antirachetă existente și viitoare."

Estimările economiștilor din domeniul apărării sugerează că costul de dezvoltare al programului se ridică la zeci de miliarde de lire sterline. Rusia prezintă acest preț ca o afacere, susținând că racheta garantează că niciun adversar nu poate spera vreodată să supraviețuiască unui schimb nuclear.

Avangard

Apoi vine Avangard - Moscova susține că vehiculul său hipersonic de planare poate pătrunde prin atmosferă la viteze de peste 24.500 km/h, schimbând cursul la mijlocul coborârii pentru a evita interceptarea.

Televiziunea rusă spune că aceasta controlează o anvelopă de plasmă în timp ce se îndreaptă spre ținta sa, sosind aproape fără avertisment și lovind înainte ca radarele defensive să se poată fixa. Se estimează că are o masă de ordinul a 1.500-2.000 kg.

Sistemul este montat astăzi pe rachete modificate din epoca sovietică, iar Rusia spune că va desfășura în curând și Avangard pe Sarmat, transformând fiecare lansare într-o enigmă existențială pentru planificatorii occidentali de apărare.

Kremlinul a sugerat că Avangard a fost dezvoltat pentru o fracțiune din ceea ce America a cheltuit pentru apărarea antirachetă. Analiștii nu pot verifica această cifră, dar sunt de acord că chiar și o desfășurare limitată complică dramatic orice încercare de a proteja orașele de un atac rusesc.

Kinzhal

Racheta Kinzhal adaugă teroare la nivel de teatru de operațiuni. Lansată din aer de pe interceptoare MiG-31K și bombardiere cu rază lungă de acțiune, racheta este promovată la Moscova ca un pumnal hipersonic capabil să atingă viteze pe care sistemele occidentale nu le pot urmări.

Estimările tipice enumeră o rază de acțiune de aproximativ 932-1.243 de mile atunci când este lansată din aer.

Mass-media rusă susține că poate sparge buncăre întărite, poate perfora carene navale întărite și poate lovi capitalele în câteva minute de la lansare.

Ucraina susține că a doborât mai multe rachete Kinzhal folosind baterii Patriot furnizate de Occident, fapt pe care Kremlinul îl contestă. Cu toate acestea, chiar și în cazul unui eșec, racheta este tratată în Rusia ca un simbol al vitezei și inevitabilității.

Oficialii ucraineni din domeniul apărării estimează că fiecare rachetă costă în jur de zece milioane de dolari, o cifră care vorbește atât despre sofisticarea armei, cât și despre disponibilitatea Kremlinului de a investi resurse în instrumente menite să sperie, pe lângă distrugere.

Zircon

Zircon completează imaginea. Posturile de televiziune de stat rusești o descriu ca pe o rachetă de croazieră hipersonică ce erupe de pe nave de război sau submarine și se îndreaptă spre prada sa cu viteze raportate de până la 11.000 km/h.

Imaginile publicate de Marina Rusă arată lansări elegante din Marea Albă și comentarii triumfătoare despre scufundările portavioanelor înainte de a putea ateriza avioanele. Ucraina susține că a interceptat cel puțin o rachetă Zircon. Moscova neagă acest lucru, insistând că flotele occidentale nu ar reacționa niciodată la timp.

Nu a fost confirmat niciun cost oficial, dar analiștii din domeniul apărării cred că fiecare rachetă costă probabil câteva milioane de lire sterline, un preț pe care Rusia îl prezintă ca fiind modest în comparație cu capacitatea de a trimite un grup de atac al portavioanelor pe fundul oceanului în câteva secunde.

Lungimea sa a fost estimată la aproximativ 8,9-9 m, cu un diametru de aproximativ 0,6 m.

Peresvet

Apoi, există Peresvet, sistemul laser dezvăluit de Putin alături de aceste arme.

Informările rusești susțin că poate orbi sateliții, poate proteja convoaiele mobile de rachete și poate arde senzorii optici pentru a lăsa sistemele de recunoașterea occidentale fără putere. Cercetătorii militari subliniază că Rusia nu a arătat niciodată în imagini deschise utilizarea laserelor, iar adevărata sa capacitate rămâne ascunsă în secret.

Totuși, Kremlinul subliniază prezența Peresvet ca dovadă că posturile sale de comandă și unitățile nucleare pot dispărea din ochii străinilor atunci când începe conflictul.

Se știu puține lucruri despre costul achizițiilor sale, dar programele energetice direcționate din alte națiuni s-au ridicat la miliarde. Rusia se laudă că laserele sale vor întuneca cerul înainte de a se ridica prima rachetă.

