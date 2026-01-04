Milioane de petarde şi artificii au fost aprinse în noaptea de Revelion deşi legea le interzice. Printre blocuri, din balcoane sau în stradă sau chiar cu poliţiştii aproape. Asta deşi amenzile sunt usturătoare şi noua lege prevede chiar pedepse cu închisoarea pentru cei care le folosesc. Mai grav e că, în Capitală, de exemplu, materialele pirotehnice au aprins faţada unui bloc.

În Sectorul 6 al Capitalei, un grup de tineri a lansat mai multe artificii în noaptea dintre ani, din parcarea unui bloc. Acestea au explodat pe faţata clădirii cu 10 etaje.

"Au fost nişte artificii care au fost poziţionate aiurea şi orientate spre bloc", a spus un vecin.

Primul care a luat foc a fost balconul situat la etajul 5. Martorii povestesc că asta nu i-a oprit pe tinerii care au continuat show ul pirotehnic.

"Faptul ca au explodat pe faţada blocului mi s-a părut foarte periculos şi din acel moment eu nu am mai putut să fiu atentă la artificii. Chiar atunci am văzut o mică flacără izbucnind la balconul de la etajul 5, undeva în mijlocul blocului în direcţia mea vizuală. L-am strigat pe tatăl meu să sune repede la 112. Cred că oamenii erau preocupaţi să iasă afară, în faţa blocului, aveau pahare de şampanie, erau cu copiii. Momentul acela ne-a marcat pe toţi", a povestit Cristina, martoră.

Şi un balcon de la etajul 10 s-a aprins. Din fericire, flăcările au fost stinse repede de pompieri şi nu s-au extins.

"Pentru că nu era nimeni acasă, poliţiştii şi pompierii care au fost chemaţi să intervină au fost nevoiţi să folosească forţa şi să spargă uşa pentru a intra în acest apartament afectat de incendiu", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

De Revelion, materiale pirotehnice interzise au fost folosite în tot oraşul, unele chiar lângă un echipaj de la rutieră, aflat în Piaţa Victoriei.

În Bucureşti şi în Judeţul Ilfov, doar în noaptea de Revelion au fost 38 de incendii. Poliţiştii au deschis dosare penale şi încearcă să dea de urma celor vinovaţi.

"În ceea ce priveşte incendiile produse în noaptea dintre ani sunt întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă sau, după caz, vătămare corporală din culpă", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Folosirea artificiilor şi petardelor a fost interzisă printr-o lege intrată în vigoare anul trecut. Amenzile pot ajunge până la 7500 de lei, iar atunci când sunt pagube materiale sau, mai rău, victime, se poate ajunge la detenţie de până la 5 ani de închisoare.

