Pe discuri de vinil, benzi de magnetofon, casete audio, mai târziu pe compact discuri. Azi, e greu de conceput muzica fără serviciile de streaming. Atât de multe s-au schimbat în doar jumătate de secol că nici nu e de mirare că vei primi răspunsuri diferite de la oameni din generaţii diferite. Un tânăr a văzut potenţialul în a-şi compara viaţa cu cea a părinţilor săi, ba chiar cu a bunicilor, iar ideea lui a devenit repede virală în online. Cum am trăit, în funcţie de generaţia din care facem parte, poate fi pentru unii o lecţie, pentru alţii, prilej de amuzament.

Eduard are 22 de ani și a dat startul unui trend în România.

"Eu am crescut alături de bunica mea. Am creat o legătură destul de specială cu ea. Îmi mai povestea cum era pe vremea ei și m-am gândit la un format care ar putea să prindă și am stârnit oarecum interesul. Cred că am încurajat și la discuții între bunici, nepoți, să întrebi cum era pe vremea ta?", spune Dăneț Eduard Sebastian, influencer.

Dincolo de glumele de pe Tiktok care îi plasează pe cei născuţi înainte de anul 2000 în Jurassic, provocarea lansată de Eduard e ceva mai respectuoasă cu cei în vârstă. Umorul involuntar vine din contrastul dintre răspunsurile celor din generaţii diferite şi amuzant e, desigur, şi felul în care sunt formulate întrebările.

"Ce telefon era la modă pe vremea ta?", e una dintre întrebările adresate generaţiilor.

"Cu scrisori!", spune un bătrân.

"Aveam un Nokia 1100 cu butoane și aveam trei jocuri pe el.", adaugă un om matur.

"iPhone 17, 100%.", spune tânărul.

"Cum te distrai în weekend?", e o altă întrebare adresată generaţiilor.

"Înainte erau discoteci, sau bairamuri care se organizau în apartamente, în case.", spune bătrânul.

"Se numeau pub-uri sau erau ceva mai mult cafenele. Nu erau pe partea aceasta, să zic, cu distracția nebunească din cluburile de astăzi.", adaugă omul matur.

"Beach Please 100%", spune tânărul.

Trendul are și o latură educativă. Mulți tineri spun că, prin comparații, au ajuns să înțeleagă mai bine cât de diferită era viața în urmă cu 20, 30 sau 50 de ani.

"Bine, așa rămâne, ne vedem mâine la ora 5:00 aici". Așa se dădeau întâlnirile în perioada generației baby boomer sau generația anilor ’50.

20 de ani mai târziu, dacă voiai să iei legătura cu cineva de la distanță prin scrisori, așteptarea era și de o lună-două până primeai un răspuns.

Iar în zilele noastre, ai nevoie doar de un telefon. Conexiunile cu celelalte persoane s-au mutat în online, chiar și atunci când sunteți la aceeași masă: "Uită-te în mesaje să vezi ce ți-am trimis."

Specialiștii în comunicare cred, la rândul lor, că astfel de inițiative ajută la apropierea dintre generații.

"Întotdeauna există o apropiere între generații, chiar și atunci când există o critică între ele, critica este mai degrabă raportată la vremea aia în care noi eram tineri și ziceam uite, când eram noi tineri, făceam asta. Și bine, acum spun bine, bine, dar nu mai sunt vremurile alea și uite, noi facem altceva.", spune sociologul Ciprian Necula.

Şi chiar dacă ce ne diferenţiază cel mai tare de părinţii sau bunicii noştri e tocmai capacitatea de adaptare la noile tehnologii, participarea laolaltă în astfel de trenduri ajută fix la desfiinţarea barierelor de vârstă dintre noi.

