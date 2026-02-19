Într-un interviu la Observator pentru Alessandra Stoicescu, președintele Nicușor Dan a vorbit despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.

Ce i-a spus Donald Trump lui Nicuşor Dan când i-a strâns mâna la Consiliul de Pace de la Washington - Facebook | Nicuşor Dan

Invitat în direct la Observator, președintele Nicușor Dan a oferit detalii despre scurta discuție avută cu Donald Trump la Consiliul de Pace, acolo unde România a participat cu statut de observator.

Întrebat ce i-a spus liderul american în momentul în care i-a strâns mâna și dacă s-au purtat discuții concrete despre o eventuală vizită în România, invitatul Alessandrei Stoicescu, preşedintele Nicuşor Dan, a subliniat că dialogul a fost unul protocolar, iar aspectele de substanță sunt gestionate la nivel instituțional.

"Această pregătire a vizitei (n.r. lui Donald Trump în România) se face după cum am spus pe dosare tehnice la care lucrează ambasadele şi miniştri. Faptul că am participat la această întâlnire (n.r. Consiliul de Pace) a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană.

Chestiuni de politeţe, cum e România, în câteva zeci de secunde nu poţi să intri în chestiuni de substanţă. Comisia Europeană a participat şi foarte multe ţări europene au avut reprezentanţi, ca noi, cu statut de observator, la această conferinţă. Fiecare şi-a ales propria strategie pentru ţara sa şi asta nu înseamnă decât că fiecare îşi vede de propriul interes naţional", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele a explicat că simpla prezență la reuniune a avut o semnificație diplomatică, într-un context internațional sensibil, și că România își urmărește propriile interese în relația cu partenerii strategici.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că la conferință au fost prezenți reprezentanți ai Comisiei Europene și ai mai multor state europene, fiecare abordând întâlnirea în funcție de propriile obiective de politică externă. România, a subliniat șeful statului, și-a calibrat participarea în acord cu interesul național și cu statutul său în cadrul parteneriatului transatlantic.

