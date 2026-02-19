Reacția lui Nicușor Dan, după ce a fost numit "premier" de Donald Trump: "Se mai întâmplă"

Antena Meniu Search
Nicușor Dan a reacționat cu umor după ce președintele american i-a greșit titulatura și l-a numit premier, afirmând, râzând, că "se mai întâmplă". În același context, șeful statului a explicat că aprecierea lui Donald Trump la adresa românilor, pe care i-a numit "fantastici", reflectă nivelul matur al relației dintre România și SUA, construită prin eforturi constante la toate nivelurile de colaborare.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 21:41
Nicușor Dan a reacționat cu umor după ce președintele american i-a greșit titulatura și l-a numit premier, în cadrul declarațiilor susținute la inaugurarea Consiliului pentru Pace. Întrebat despre această confuzie, șeful statului a răspuns râzând: "Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă, da".

În același context, președintele a comentat și afirmația lui Donald Trump, care i-a descris pe români drept „fantastici”. Nicușor Dan a explicat că această apreciere reflectă nivelul relației bilaterale dintre România și Statele Unite, construită prin eforturi constante la toate nivelurile de colaborare.

"Toate eforturile, pe toate palierele pe care le-am făcut în această relație - ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, colaborările, chiar anterioare, pe diferite paliere - completează tabloul unei relații extrem de mature, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite", a afirmat președintele Nicuşor Dan.

