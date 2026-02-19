Schema prin care doi bărbați "au dat lovitura" în București cu apartamente închiriate ilegal: 19 păgubiți

Doi bărbați sunt acuzați că au pus la punct o schemă de înșelătorie prin care au păgubit 19 persoane, după ce au închiriat mai multe apartamente în regim hotelier și le-au subînchiriat ilegal, pe termen lung.

Potrivit anchetatorilor, suspecții închiriau inițial locuințele legal, în regim hotelier, iar după ce intrau în posesia acestora, le postau din nou la închiriere, fără acordul proprietarilor. Pentru a câștiga încrederea potențialilor chiriași, cei doi invocau diferite pretexte, susținând că nu se află în țară sau că nu pot ajunge personal pentru vizionare.

Le cereau doritorilor să ridice cheia dintr-o cutie securizată, folosind un cod de acces. În plus, anchetatorii spun că suspecții s-ar fi folosit și de identitatea unui alt bărbat pentru a-și ascunde urmele.

Oferte tentante

Pentru că prețurile cerute erau sub nivelul pieței, apartamentele se închiriau rapid. Cei doi întocmeau contracte online, semnate electronic, iar plata chiriei și a garanției era făcută prin bancomate de criptomonede sau prin portofele virtuale controlate de aceștia.

După încasarea banilor, suspecții nu mai răspundeau la telefon, iar chiriașii descopereau că locuințele nu puteau fi ocupate în mod legal.

În total, 19 persoane au fost prejudiciate în urma acestei scheme. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregului prejudiciu și a eventualelor alte victime.

Ce spun polițiștii

La data de 18 februarie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 18 și 24, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale București și Teleorman, două mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Teleorman, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals informatic.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada octombrie 2025 - februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente situate în municipiul București, la prețuri sub nivelul pieței.

Acestea ar fi închiriat apartamente în regim hotelier, prin intermediul platformelor online, folosindu-se de alte identități, iar ulterior le-ar fi prezentat ca fiind disponibile pentru închiriere pe termen lung pe diverse site-uri de profil.

Persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicații de mesagerie, și li se solicita plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție. Sub pretextul întocmirii unor contracte electronice, bănuiții ar fi solicitat și fotografii ale actelor de identitate.

Ulterior, victimele primeau contracte fictive și li se solicitau date pentru deschiderea de portofele virtuale și conturi de criptomonede, administrate de cei doi bănuiți.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.900 de euro și 15.400 de lei.

În vederea administrării materialului probator, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Teleorman.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de o persoană a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și fals informatic.

