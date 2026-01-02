Sute de oameni îşi caută câinii şi pisicile care au fugit de acasă de Revelion, speriate de zgomotul artificiilor. Unii oferă recompense generoase. Cel mai sigur este să apeleze la cabinetele veterinare, în speranţa că cineva a găsit animalele dezorientate şi le-a dus la clinici.

Ultimele două zile au fost un chin pentru Simona și Andrei după ce Fido, câinele lor, a fugit de Anul Nou. L-au căutat şi cu drona, dar în zadar.

"În noaptea de Revelion, cu 3-4 minute înainte de ora 12, ne pregăteam să ciocnim un pahar de șampanie. Fără să ne dăm seama, s-a deschis poarta curții vilei unde eram și el a fugit pur și simplu din curte. Noi am fugit instant după el, l-am urmărit, dar la un moment dat a luat-o printre case pe câmp și de atunci nu l-am mai găsit", a povestit Andrei, stăpânul lui Fido.

Fido, de negăsit de aproape 48 de ore

Bichon frisé, cu blană maro și ochi mari, Fido este de negăsit de aproape 48 de ore. S-a pierdut undeva prin Mogoşoaia, în apropiere de Bucureşti.

"Din momentul în care a ieșit din curte, am alergat după el, l-am strigat, dar bubuiau petarde, zici că eram în război. Era traumatizat, a fugit și pur și simplu", a continuat stăpânul.

"Erau peste tot numai pocnitori, în mod sigur era mai mult decât speriat și nu știm exact care a fost direcția", a adăugat Simona, stăpână lui Fido.

Peste 250 de animale de companie au fugit de acasă în ultima lună de când au început să se audă petarde şi artificii.

"Un echipaj ASPA tocmai ce a ridicat doi câini Cane Corso. Evident fuseseră pierdute. Internetul este plin de câini pierduți", a declarat Cătălina Trănescu, director general ASPA

Unde își pot găsi stăpânii animalele pierdute

Stăpânii au şanse să îşi găsească animalele pierdute la clinici veterinare sau adăposturi. Multe aventuri au final fericit şi în cazul postărilor de pe grupurile dedicate câinilor şi pisicilor fugite.

Stăpânii animalelor de companie pot evita situaţiile neplăcute astfel.

Aceleaşi medicamente pot fi administrate patrupedului şi după ce este găsit. Veterinarii recomandă un control obligatoriu.

Soluții moderne pentru siguranța animalelor

"Trauma e foarte mare. Se pot declanșa chiar unele boli grave, cum e diabetul sau, pe fond de stres, unele afecțiuni neurologice, cum este epilepsia", a explicat Cristian Brînză, medic veterinar.

Pe lângă medicamente şi cip de indentificare, o altă metodă de prevenţie sunt dispozitivele de urmărire şi localizare ataşate pe zgarda animalului.

În prima zi a anului, poliţiştii au dat aproape 3.000 de amenzi în valoare de peste 1.500.000 de lei, majoritatea pentru folosirea ilegală a artificiilor.

Oana Bogdan

