Ce amenzi au primit operatorii de salubritate din Bucureşti după ce mai multe artere au rămas înzăpezite

Operatorii de salubritate din Bucureşti au fost sancționați, joi, cu amenzi în valoare totală de 425.000 de lei, după ce mai multe artere au rămas nedeszăpezite, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii Municipalităţii au scris, joi, pe Facebook, că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dispus Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti să facă controale încă de la debutul fenomenelor meteo, iar în primă fază oamenii legii au dat atenţionări.

"Azi au venit şi amenzile. La 12 ore după ce codul de ninsoare a încetat. Legislaţia nu-ţi permite să iei măsuri în timpul avertizărilor meteo. Am verificat zeci de străzi şi străduţe şi încă am găsit staţii STB înzăpezite, pe unele tronau munţi de omăt, treceri de pietoni acoperite cu apă, trotuare pe care nu se putea circula", au explicat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Primarul Ciucu a reamintit că Municipalitatea nu are competenţe şi contracte cu operatorii de salubrizare din Bucureşti, această sarcină revenind exclusiv în competenţa Sectoarelor.

El a punctat ca Municipalitatea are în schimb atribuţii de control, pe care le-a exercitat, astfel, sesizările pe care le primeşte Municipalitatea sunt direcţionate sectoarelor, iar Primăria Capitalei verifică ulterior rezolvarea acestora.

Poliţiştii locali au dat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nerespectarea regulamentului privind obligaţiile efectuării serviciului de iarnă.

Valoarea amenzilor a fost de: Sectorul 1 - 60.000 de lei pentru 12 artere, Sectorul 2 - 55.000 de lei pentru 11 artere, Sectorul 3 - 95.000 de lei pentru 19 artere, Sectorul 4 - 95.000 de lei pentru 19 artere, Sectorul 5 - 65.000 de lei pentru 13 artere, Sectorul 6 - 55.000 lei pentru 11 artere.

"Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti va continua verificarea modului în care operatorii de salubrizare şi Sectoarele îşi fac treaba", a subliniat Ciprian Ciucu.

El le-a atras atenţia primarilor de sector că, pe lângă deszăpezire, trebuie să se asigure, prin serviciile de salubrizare, că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să verifice că nu sunt înfundate.

