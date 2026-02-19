Antena Meniu Search
Casă cuprinsă de flăcări în Constanţa. Trei adulţi şi trei copii evacuaţi, o femeie a ajuns la spital

Un incendiu puternic s-a produs, joi dimineaţă, la o locuinţă din judeţul Constanţa, iar trei adulţi şi trei copii au fost evacuaţi din imobil. De asemenea, o femeie a ajuns la spital după ce a suferit un atac de panică.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 09:20

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţă, la un incendiu izbucnit la o casă din comuna Cuza Vodă. La faţa locului s-au deplasat două maşini de stingere şi un echipaj SMURD.

Din imobil au fost evacuaţi trei adulţi şi trei copii. O femeie a suferit un atac de panică şi a fost transportată la spital. De asemenea, un adult este asistat medical de echipajul SMURD.

Casa arde generalizat pe o suprafaţă de 200 de metri pătraţi.

