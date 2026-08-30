Pereţii gri şi zonele uitate din Caiova se transformă în opere de artă. Doi tineri artiști înfrumuseţează orasul cu picturi care îi fac pe trecători să se oprească și să admire locuri pe care până acum le ignorau. Fiecare operă are o poveste şi este strâns legată de locul unde este pictată.

Unii trecători cred că domnul din pictura murală seamănă cu Brâncuşi. Artiştii spun că nu l-au avut în gând pe maestru, dar se bucură că publicului i se pare că vede o asemănare. Operele celor doi tineri pictori umplu de culoare oraşul: un colţ de Belle Epoque, un portret de-al lui Caragiale, un moment istoric, o ilustraţie cu Nicolae Romanescu sau o operă dedicată Ecaterinei Teodoroiu.

Lucrările sunt aprobate şi finanţate de primăria oraşului

În funcţie de dimensiunea picturii, Andrei şi Bianca lucrează cam două săptămâni la fiecare operă. "Eu mă ocup în principal de schiţe. Înainte ca pictura să fie făcută pe perete facem o schiţă, un colaj digital, pe care ulterior îl proiectăm pe perete", a declarat Bianca Stanciu, artistă. "Depinde de spaţiul în care ne aflăm. Încercăm să îmbinăm şi partea arhitecturală în compoţiliile noastre picturale pe care le facem", a declarat Andrei Toniţa.

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Cei care trec pe aici au parte de o adevărată călătorie înapoi în timp. Istoria prinde viață sub ochii lor, iar arta devine, în același timp, o sursă de inspirație, de motivație și o punte de legătură cu timpurile de altădată. Turiștii, dar și locuitorii orașului, se opresc să admire operele.

Lucrările sunt aprobate şi finanţate de primăria oraşului. Cei doi artişti au realizat în ultimii ani mai mult de 20 de astfel de picturi murale atât în ţară, în Cluj Napoca, Timişoara sau Bacău, cât şi peste hotare.