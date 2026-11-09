Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, luni dimineaţa, după ce a fost atacat cu un cuţit de tatăl vitreg, într-o locuinţă din oraşul Oţelu Roşu, pe fondul unui conflict spontan, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Tânăr de 21 de ani, ucis de tatăl vitreg, în Caraş Severin. Mama victimei a ajuns la spital - Arhivă

În urma incidentului, mama tânărului a ajuns, şi ea, la spital, femeia fiind cea care a anunţat fapta la numărul de urgenţă 112. "În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a decedat, iar femeia de 48 de ani a fost preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă şi a fost transportată la spital", a transmis sursa citată.

Agresorul, în vârstă de 40 de ani, este în custodia poliţiei, urmând să fie dispuse măsurile legale faţă de acesta. Până în prezent nu au mai fost alte sesizări în legătură cu persoanele implicate, arată IPJ. Ancheta în acest caz este coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.