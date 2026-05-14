Cea mai cinică reţetă a fraudei a fost descoperită astăzi de anchetatori: două reţele extrem de periculoase vindeau medicamente false ca alternative naturale pentru boli grave. În plasa escrocilor au căzut zeci de mii de români din toată ţara, unii bolnavi de cancer, care au renunţat la tratamentele prescrise de medici. În conturile infractorilor au intrat peste 100 de milioane de euro. Nu se ştie câţi dintre pacienţi si-au pierdut viaţa în urma acestei înşelătorii.

Escrocii au reuşit să convingă mii de pacienţi, unii cu boli extrem de grave, să renunţe la tratamentul prescris de medic și să ia tratamente și suplimente false, care nu aveau niciun efect. Medicamentele erau prezentate ca miraculoase și se vindeau pe internet. Aproape 200 de site-uri au fost închise de procurori.

"Surse din anchetă spun că inclusiv unii bolnavi de cancer ar fi apelat la suplimente minune care ar fi trebuit să-i scape în mod miraculos de boală. Evident acest lucru nu s-a întâmplat iar starea lor de sănătate s-a agravat", transmite Clara Mihociu, reporter Observator.

Peste 250.000 de pastile şi flacoane, găsite la percheziţii

La percheziţii s-au găsit peste 250.000 de comprimate şi flacoane cu diverse substanţe, care se vindeau cu 36 de euro bucata.

"Este una dintre cele mai cinice infracţiuni, pentru unii dintre pacienţi poate să aibă un impact fatal, un accident vascular cerebral sau un eveniment cardiovascular major, nu mai spun de neurmărirea unui pacient cu o afecţiune oncologică", a explicat Ionuţ Nistor, medic primar, nefrolog.

Reţeaua avea un call center uriaş, unde angajaţii erau instruiți să recite aceeaşi poezie clienţilor și aveau răspunsuri șablon la nemulțumirile lor.

Grupul destructurat de DIICOT acţiona în 12 ţări din Europa, dar şi din afara continentului.

În cei 7 ani în care şi-au construit reţeaua, liderii grupării au reuşit să creeze un prejudiciu de peste 125 de milioane de euro. Procurorii spun însă că dimensiunea fenomenului este incomensurabilă.

Vedete şi medici folosiţi în reclame trucate

În paralel, o altă reţea care avea aceeași rețetă a fraudei se folosea de imaginea unor persoane publice, vedete din televiziune sau chiar medici de renume a fost destructurată de Poliţia Capitalei.

"După atâta nenorocire, după atâţia ani, de batjocură pe numele meu…", a povestit Irina Loghin, artist.

Cântăreața Irina Loghin, neurochirurgul Leon Dănăilă, medicul Tudor Ciuhodaru sau chiar Florin Piersic, apăreau promovând pastile și tratamente false. Imaginile erau trucate.

"Ce ştia el de trucaj, el ştia că a dat 900 de lei pe medicamentul respectiv şi că şi-a nenorocit mama care.i s-a luat pielea de pe picioare", a mai spus Irina Loghin.

Numărul victimelor ar putea ajunge la 30.000

Poliţiştii au găsit până acum 60 de oameni care s-au lăsat păcăliți, dar numărul victimelor este estimat la 30.000. Și în acest caz erau păcăliţi oameni extrem de bolnavi.

Victimă: Am citit astăzi reclama cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?

Autor: Da.

Victimă: Şi 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.

Autor: Nu, tratamentul e de 45 de zile. Nu la toate persoanele îşi face efectul.

"Cu cât dumneavoastră consumaţi mai mult produs, cu atât efectul este mai lung", susţinea autorul infracţiunii.

Autorităţile avertizează: Nu renunţaţi la tratamentele prescrise de medici

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să ia doar medicamente recomandate de medici autorizați.

"Recomandăm cetăţenilor să nu renunţe la medicamentele prescrise de medic în favoarea suplimentelor minune", a avertizat Bogdan Berechet, chestor principal, şeful Poliţiei Capitalei.

Patru indivizi au fost arestați în acest doar și alți 6 sunt sub control judiciar.

