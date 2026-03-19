Ţeapa cu acoperişul. Meseriaşi apăruți din senin au lăsat zeci de oameni fără bani, după ce au inventat reparaţii urgente. Escrocii se prezentau drept angajați ai unei firme de construcții ca să intre în curțile oamenilor. Lucrau rapid, convingător și dispăreau la fel de repede. Doi ani a durat șantierul lor fals. Astăzi, polițiștii au descins și i-au dus la audieri.

Așa-zișii meseriași, o echipă de 12, toți din aceeași familie, au fost treziți din somn de mascați. Din casele lor, polițiștii au ridicat sume importante de bani, bijuterii, patru mașini, dar și un pistol cu aer comprimat.

Averea e făcută din șantiere inventate. Escrocii se dădeau meseriași de bună credință, mergeau dintr-o localitate în alta cu o mașină inscripționată fals, pentru a părea credibili și vânau victime.

Cum acţionat escrocii

În plasa lor a căzut și Gheorghe, un bărbat de 82 de ani.

"Au apărut cu mașina de aici, din spate. S-au oprit, s-a dat jos un băiat […] și îmi arăta pe acolo, unde sunt aticurile alea, sunt niște probleme", a povestit Gheorghe, victimă a escrocheriei.

Înainte să înceapă așa-zisele reparații, i-au cerut 1.000 de lei. Factura a explodat brusc - 21.000 de euro, cam cât o mașină. Pentru că nu avea bani în casă, s-au oferit chiar să îl ducă la bancomat.

"Am plecat cu ei la bancă, aici, în Otopeni, să scot bani. Nu aveam programare, nimic, și mi-au dat numai 5000 de euro. Am mers la Băneasa [...] am mai scos 5000 de euro. Deja erau prea mulți, insistau, și i-am rugat să mă ducă acasă", a mai povestit Gheorghe.

Victimele, de la pensionari la profesori de matematică

Pe lista victimelor este și un profesor de matematică din București.

"Au venit pur și simplu la poartă, eu într-adevăr aveam niște jgheaburi care ruginiseră și picura pe acolo și mi-au spus, uite, ți le facem noi, suntem de la firmă. […] Mi-au făcut un calcul, le-am dat avans 5.000 lei. A început scandalul și le-am mai dat încă 2500", a povestit Constantin.

Când oamenii refuzau să plătească, începeau amenințările.

Reporter: Cum vă alegeați victimele? Câți oameni ați păcălit prin această metodă?

Escroc: Eu nu am păcălit pe nimeni! [...] Eu nu știu nimic, despre ce e vorba.

Reporter: Ați fost pus de cineva? Câți bani luați pentru reparațiile respective?

Anchetatorii au descoperit că, în doar doi ani, au strâns peste 200.000 de euro după ce au înșelat mai bine de 30 de oameni cu lucrări fictive la acoperișuri.

