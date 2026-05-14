Numirea unui nou guvern pare misiune imposibilă. Luni vor începe şi consultările oficiale la Palatul Cotroceni, iar şeful statului le-a dat directive clare partidelor. Toţi cei care vin cu o propunere de Guvern să se asigură că au şi majoritate în Parlament. Până atunci, nimeni nu îşi asumă clar această funcţie.

Avem o soluție de compromis propusă de președintele Nicușor Dan, aceea a refacerii coaliției pro-europene sub conducerea unui premier tehnocrat. Este o variantă agreată de social-democrați și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, însă o variantă care a fost respinsă de liberali și de cei din USR, care spun că ar fi un scenariu care i-ar avantaja, până la urmă, pe social-democrați, de a reface coaliția de guvernare pro-europeană sub conducerea unui premier tehnocrat, pentru că în această variantă PSD și-ar atinge practic obiectivele politice inițiale, cele pe care social-democrații le-au anunțat încă dinainte de moțiunea de cenzură, acelea de a rămâne la guvernare, dar sub conducerea unui alt premier în locul lui Ilie Bolojan. De altfel, liberalii și cei din USR spun că, în contextul unui premier tehnocrat care să conducă un guvern politic, practic Partidul Social Democrat ar evita responsabilitatea asumării funcției de premier.

PSD merge la Cotroceni cu "mandat deschis”, dar exclude două variante

Social-democrații au avut ieri o ședință în care au stabilit clar că vor merge la Cotroceni cu un mandat deschis. Au două linii roșii anunțate de Sorin Grindeanu: PSD nu va face un guvern cu AUR și, în același timp, nu va intra într-un cabinet condus de Ilie Bolojan. În rest, toate opțiunile sunt pe masă pentru Partidul Social Democrat. Sorin Grindeanu spunea că PSD ia în calcul inclusiv să intre într-un guvern politic condus de un premier tehnocrat, variantă care a fost respinsă deja de liderii PNL și USR. Rămâne pe masa social-democraților și ideea unui guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, un cabinet în formula PSD-UDMR-Grupul Minorităților Naționale.

Pentru ca un astfel de cabinet să treacă de votul Parlamentului, PSD ar avea nevoie să adune voturi din partea partidelor suveraniste. Atâta timp cât Sorin Grindeanu spunea că nu va negocia cu Alianța pentru Unirea Românilor, ar rămâne doar celelalte grupuri suveraniste care să-și dea votul pentru învestirea unui astfel de cabinet. În acest sens, surse politice spun că liderii PSD poartă negocieri informale în aceste zile atât cu cei din grupul PACE, cât și cu alte grupuri suveraniste din Parlament.

PNL și USR fac front comun împotriva unei noi guvernări alături de PSD

PNL și USR au făcut front comun în Parlament și vor merge, de asemenea, săptămâna viitoare la consultările de la Palatul Cotroceni cu o poziție clară. Au anunțat liderii ambelor partide că nu vor mai intra într-un guvern alături de Partidul Social Democrat, că, în viziunea lor, PSD ar trebui să-și asume guvernarea alături de AUR, atâta timp cât împreună au strâns 281 de voturi pentru căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Spunea liderul Partidului Național Liberal că, în cazul în care liderii PSD ar spune clar că nu-și asumă responsabilitatea guvernării, atunci PNL ar fi dispus să intre la guvernare, însă doar în formula unui guvern de dreapta minoritar. Un guvern condus de Ilie Bolojan, în formula PNL-USR-UDMR, însă și aici lucrurile se complică, pentru că un astfel de cabinet ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste.

Greu de crezut că parlamentari din grupuri suveraniste, care au votat săptămâna trecută pentru căderea guvernului Bolojan, ar vota din nou reînvestirea unui cabinet condus de liderul Partidului Național Liberal.

Formarea noului Guvern rămâne blocată la 10 zile după căderea Executivului

Cel puțin în acest moment, la 10 zile de la căderea guvernului, pare că avem o misiune imposibilă pentru formarea unui nou cabinet. Pare că ne așteaptă o criză prelungită sau un interimat prelungit la Palatul Victoria, până când, cu ajutorul președintelui Nicușor Dan, în urma acestor discuții care vor fi purtate săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni, s-ar putea contura o soluție de compromis.

Marius Gîrlaşiu

