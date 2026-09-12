Video Au ignorat steagul roşu: trei pensionare au fost la un pas de moarte, după ce au fost luate de curenţi
Un curent puternic poate transforma distracţia într-o luptă pentru viaţă. La Belona, în Eforie, nu una, nu două, ci trei femei au avut nevoie de ajutorul salvamarilor, doar într-o singură zi.
Toate au ignorat cu succes steagul roşu. O femeie de 67 de ani a fost prinsă ca într-o capcană de valurile agitate şi împinsă de curenţi dincolo de geamandură.
Au ignorat steagul roşu
Momentul înfricoşător a fost surprins de un martor, însă, din fericire, a fost observată la timp de un salvamar care a tras-o la mal. Şi asta după ce, cu câteva clipe înainte, o altă turistă, de 64 de ani, a fost scoasă din mare din acelaşi motiv.
A primit îngrijiri la punctul de prim ajutor şi, din fericire, a putut reveni pe plajă. Povestea s-a repetat şi pentru o altă femeie de 70 de ani. Zeci de turişti au avut nevoie de ajutor în ultimele săptămâni. Pentru unii, însă, salvatorii au ajuns prea târziu.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜