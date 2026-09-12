Un curent puternic poate transforma distracţia într-o luptă pentru viaţă. La Belona, în Eforie, nu una, nu două, ci trei femei au avut nevoie de ajutorul salvamarilor, doar într-o singură zi.

Toate au ignorat cu succes steagul roşu. O femeie de 67 de ani a fost prinsă ca într-o capcană de valurile agitate şi împinsă de curenţi dincolo de geamandură.

Au ignorat steagul roşu

Momentul înfricoşător a fost surprins de un martor, însă, din fericire, a fost observată la timp de un salvamar care a tras-o la mal. Şi asta după ce, cu câteva clipe înainte, o altă turistă, de 64 de ani, a fost scoasă din mare din acelaşi motiv.

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A primit îngrijiri la punctul de prim ajutor şi, din fericire, a putut reveni pe plajă. Povestea s-a repetat şi pentru o altă femeie de 70 de ani. Zeci de turişti au avut nevoie de ajutor în ultimele săptămâni. Pentru unii, însă, salvatorii au ajuns prea târziu.