Dacă vii cu maşina în Braşov, înainte de Centrul Vechi ai de vizitat... împrejurimile. Pentru că până să găseşti un loc de parcare, ai timp să vezi câteva străzi, să mai faci un sens giratoriu şi să-ţi pui întrebări despre alegerile vieţii. Noi am zis să nu ne bazăm doar pe impresii şi am făcut un experiment: am pornit cronometrul.

La Braşov, vacanţa poate începe înainte să cobori din maşină. Cu o tură. Şi încă o tură. Şi poate încă una, până apare, în sfârşit, un loc de parcare. Am făcut şi noi un experiment. Am pornit cronometrul şi am căutat un loc liber, exact ca un turist.

Cât durează să găseşti un loc de parcare în centrul Braşovului

"Ne apropiem de Centrul Vechi al Braşovului. E ora prânzului şi suntem în căutarea unui loc de parcare. Sunt curios cât ne ia să găsim un loc liber. Aproape 20 de minute ne-a luat să găsim un loc de parcare. Suntem în centrul istoric al Braşovului şi pot să zic că ne-am început plimbarea într-un mod mai puţin plăcut", transmite Claudiu Loghin, reporterul Observator.

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"Acum am găsit uşor dar în general, destul de greu. Un sfert de oră, 20 de minute, durează de obicei", spune un şofer.

Iar dacă nu cunoşti limba, aventura este şi mai întortochiată. "Nu sunt aşa multe locuri de parcare şi poate nu ştiu cum să instaleze aplicaţia mobilă, care într-adevăr îţi uşurează munca. Poate nu se descurcă cu aparatele de taxat pentru că sunt într-o limbă străină, deci mereu e o provocare pentru turişti", spune un turist din SUA.

O parcare supraetajată, cu 306 locuri, există în apropierea Tâmpei, dar se umple rapid la orele de vârf. Iar planul autorităţilor este clar. Mai puţine maşini în centrul istoric şi mai mult spaţiu pentru pietoni.

Parcarea în centrul istoric costă 3 lei pe oră

"Să continuăm dezvoltarea zonelor pietonale şi în acelaşi timp, să putem asigura şi accesibilitatea către centrul istoric, atât pentru turişti, cât şi pentru braşoveni. Cu soluţii de transport", au transmis reprezentanţii Primăriei Braşov.

Parcările noi rămân, deocamdată, la stadiul de proiect: una cu 440 de locuri a fost amânată, iar alta, cu 500 de locuri, ar putea fi construită anul viitor. În nord-vestul oraşului, o parcare cu peste 700 de locuri nu poate fi încă deschisă din cauza actelor. Este luată în calcul inclusiv scumpirea parcărilor. Momentan, parcarea în centrul istoric costă 3 lei pe oră.