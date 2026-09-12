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Video Coincidență macabră în Constanţa: Un bărbat a murit după ce a căzut de la etaj, din același loc ca nepotul său

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Editor Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.09.2026, 07:38 | Modificat la 12.09.2026, 07:38

Scene greu de privit, aseară, pe o stradă din Constanţa! Un bărbat de 35 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc.

Medicii ajunși la fața locului l-au găsit în stop cardio-respirator și au încercat să-l resusciteze, însă fără succes.

Anchetatorii nu exclud, în acest moment, varianta sinuciderii, mai ales că vecinii susțin că, în luna decembrie a anului trecut, nepotul bărbatului, în vârstă de 20 de ani, a murit după ce a căzut exact din acelaşi loc.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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