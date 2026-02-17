Un tată şi-a împuşcat soţia şi copiii la un meci de hochei din SUA apoi s-a sinucis. Momentul atacului, filmat

Încă un atac armat zguduie Statele Unite. Un bărbat și-a împușcat soția și cei trei copii în tribunele unei arene de hochei din statul Rhode Island, luni după-amiază, potrivit presei locale. Incidentul a avut loc în timpul unui turneu școlar, iar spectatorii și jucătorii au încercat disperaţi să se evacueze.

Un tată şi-a împuşcat soţia şi copiii la un patinoar din SUA, apoi s-a sinucis. Momentul atacului, filmat - Captură video

Două persoane au murit, inclusiv o fetiță, iar alte trei sunt în stare critică la spital, după ce individul a deschis focul pe arena Lynch din Pawtucket, în jurul orei 14:30, potrivit poliției. Agresorul este, de asemenea, mort.

Momentul atacului a fost surpins live. Se aud 11 focuri de armă, apoi se dezlănţuie haosul. Spectatorii şi jucătorii se aruncă la pământ, iar unii sportivi sar peste balustradele patinoarului şi fug spre vestiare.

Potrivit martorilor, un bărbat din public a reușit să-l dezarmeze pe atacator, însă acesta ar fi avut asupra lui o a doua armă. Surse citate de Fox News susțin că agresorul și-a împușcat soția și cei trei copii înainte de a se sinucide.

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat că ancheta vizează un posibil conflict familial, fără a confirma oficial relația dintre victime și atacator. Una dintre victime, despre care se crede că este o fetiță, a fost găsită decedată în interiorul arenei, alături de atacator. O altă persoană a murit ulterior la spital, iar ceilalți trei răniți sunt în stare critică.

Comunitatea este încă în stare de şoc, după ce în luna decembrie 2025 un alt atac armat a avut loc la Universitatea Brown tot în Rhode Island. Atunci doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi. Ancheta continuă pentru a stabili exact, dacă toate victimele sunt doar membrii ai familiei atacatorului şi cum a reușit acesta să intre cu arme de foc.

