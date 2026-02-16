A fost arestat suspectul principal în cazul uciderii lui Gheorghe Chindriş, fostul director Cupru-Min, cunoscut şi după ce a ridicat, în Statele Unite, un sat cu locuinţe tradiţionale româneşti. Un tânăr de 26 de ani pe care afaceristul l-a cunoscut pe internet şi l-a invitat la el acasă. Întâlnirea a luat însă o turnură violentă, din cauza alcoolului. După crimă, suspectul a fugit cu banii şi bijuteriile victimei.

Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet

După audieri, individul de 26 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. El este cel pe care poliţiştii îl suspectează că l-a ucis pe Gheorghe Chindriş, fost director Cupru-Min Abrud şi vicepreşedintele Societăţii Avram-Iancu.

Filmul crimei

Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet, iar în noaptea de 13 spre 14 februarie tânărul a venit să-l viziteze pe bărbatul de 65 de ani. Întâlnirea a fost stropită cu alcool, iar lucrurile au degenerat. După crimă, individul a încercat să fugă cu maşina victimei, dar pentru că nu a putut deschide poarta curţii, a renunţat la idee.

"Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Asta e. Va plăti! Era foarte milos, era dăruitor, apoi ce s-a întâmplat, asta numai Dumnezeu sfântul ştie ce a fost acolo", a spus Maria Moldovan, mătuşa suspectului.

Din Floreşti, unde a avut loc crima, individul a ajuns într-o localitate din Mureş, unde locuieşte mătuşa sa şi unde are domiciliul în buletin. A stat la ea doar 10 minute, apoi a vizitat o vecină şi i-a cerut cheile unui apartament din Reghin pe care aceasta îl ţinea în chirie.

Suspectul, prins cu bani şi bijuterii furate din casa victimei

"Vorbise cu chiriaşul care e acolo. Chiriaşul ne-a spus să-i dau cheile. N-am ştiut, n-am gândit, n-am ştiut ce a făcut. Nici nu părea panicat", a povestit Rodica Maria, vecina.

Cunoscuţii au înţeles ce s-a întâmplat abia când mascaţii au descins în localitate şi au început să scotocească fiecare cotlon în căutarea lui. Tânărul, care şi-a petrecut o bună parte din viaţă în Anglia şi Belgia, a mai fost implicat în 2019 într-un dosar de distrugere. A fost prins în cele din urmă în Reghin. Avea la el 15.000 de lei şi bijuterii luate din casa lui Gheorghe Chindriş.

"Sincer, era să leşin. Era să leşin, nu m-aş fi aşteptat", a declarat Petru Şusca, preşedintele Asociaţiei Maramureşenilor din Cluj.

Cine a fost Gheorghe Chindriş, victima crimei din Floreşti

Gheorghe Chindriş era o figură marcantă în comunitate. Pe lângă funcţiile importante din Cupru-Min, bărbatul era şi membru în mai multe asociaţii patriotice şi de promovare a folclorului. Era divorţat şi locuia singur în casa din Floreşti.

"Un om care oriunde a mers în lume a avut cămaşa de Maramureş și clopul pe cap pe care le purta cu o mândrie deosebită", a mai precizat Petru Şusca despre Gheorghe Chindriş.

"Un om cât 10. Pe lângă credință, avea și... mult patriotism, o dragoste pentru tradiție și folclor", a adăugat Maria Mândru, membră a societăţii Avram Iancu.

Gheorghe Chindriş era şi cetăţean american. A ridicat în Statele Unite un sat cu locuinţe tradiţionale româneşti din banii săi şi din donaţii.

"Ca să pleci într-o altă ţară, cum e America, trebuie să ai şi o doză de nebunie", declara în trecut Gheorghe Chindriş.

