Acrobatul spaniol, paralizat după ce a căzut de pe "Roata Morţii" în timpul unui spectacol de circ la Craiova

Incident şocant în timpul unui spectacol de circ, la Craiova. Un acrobat a căzut de la 4 metri înălţime în gol sub ochii spectatorilor, cei mai mulţi dintre ei copii. Bărbatul de 39 de ani executa un exerciţiu la "Roata Morții", unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase numere de circ, în care nu se foloseşte plasă de siguranţă. Medicii l-au preluat cu coloana fracturată, paralizat de la brâu în jos, şi l-au transferat la un spital din Capitală. Există riscul să rămână invalid tot restul vieţii.

Sute de spectatori au asistat şocaţi la momentul accidentului. Acrobatul de 39 de ani a căzut de la o înălţime de 4 metri în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa "Roată a Morții".

"Copiii ţipau şi plângeau. Panică totală, multă lume a ieşit, nu ştiau ce să facă.", relatează o fată care a fost prezentă la spectacol.

"Pui mâna la ochi, te ia groaza.", spune un bărbat.

"După cum am auzit acum ce s-a întâmplat, sunt îngrijorat. Să vadă un copil...", spune un tată îngrijorat.

Acrobatul, pe numele lui Hugo, mergea pe roata în mişcare şi s-a dezechilibrat chiar spre finalul exerciţiului.

Mai mulți spectatori din public au sărit să îl ajute.

"Foarte mulţi tătici au sărit să ţină de acea roată şi copiii plângeau, nu înţelegeau ce se întâmplă. Am luat-o pe sora mea, am incercat sa o fac sa nu se mai uite acolo. A fost puţin traumatizant, cât si pentru cei mici. Toţi care au rămas acolo şi au vazut ce s-a intamplat ziceau ca ei nu mai vor sa plece acasa, ca ei vor sa il vada pe domnul că e bine.", adaugă o fată prezentă la spectacol.

Bărbatul era conştient, însă nu îşi mai simţea picioarele. Medicii l-au transportat de urgenţă la spitalul din Craiova. A fost apoi transferat în Capitală, pentru îngrijiri de specialitate.

"Pacientul prezenta paralizie de la brâu în jos, adică nu putea să-şi mişte picioarele din cauza traumatismului vertebro-medular de la nivelul coloanei toracale.", spune Cristiana Geormăneanu, Purtător de Cuvânt Spital de Urgență Craiova.

Reporter: Există riscul de a nu mai putea merge?

Cristiana Geormăneanu: Este posibil, nu ne pronmunţăm de acum.

Bărbatul este originar din Spania şi cere acum să fie transferat în ţara natală pentru o intervenţie chirurgicală. Accidentul a avut loc chiar prima zi în care lucra pentru circul din România.

Tatăl propritarului circului: Prima zi!

Reporter: Prima zi aici?

Tatăl propritarului circului: Da.

Reporter: Dar ce experienţă avea?

Tatăl propritarului circului: De-o viaţă! Omul de circ.

Reporter: Este vărul directorului, fiului dumneavoastră? Este verişor?

Reporter: Da. Suntem toţi familie noi.

Poliţiştii şi inspectorii de la Protecţia Muncii au făcut primele cercetări, pentru a vedea dacă au fost respectate măsurile de securitate impuse de lege.

"Am vrut să vedem echipamentul care s-a folosit, am solicitat documente să vedem conformitatea acestuia. Cercetarea va fi preluată de ITM în cazul în care intervine cumva , doamne fereşte, invaliditatea, sau decesul victimei.", spune Răzvan Dumitru, inspector de muncă.

Un incident aproape tras la indigo a avut loc în 2017. Atunci, unul dintre cei mai experimentaţi artişti circari de la acea vreme a căzut de la 8 metri înălţime, în timpul aceluiaşi exerciţiu pe care îl executa alături de soţia lui.

