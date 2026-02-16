După "Palmișoara" și "Semaforișoara", Timișoara primește o nouă poreclă - "Bolovanișoara"! Asta după ce, pe mai multe străzi, a apărut un decor neașteptat: bolovani mari plasați strategic între trotuar și carosabil. Administrația locală explică că este o soluție temporară, menită să protejeze solul și să permită regenerarea vegetației, dar și să îi împiedice pe șoferi să mai parcheze la întâmplare. Localnicii sunt însă dezamăgiți: nu au nici spațiu verde, nici locuri de parcare.

Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"

Mai multe străzi din cartierele Timișoarei au fost decorate mai... special.

"Nu pot să îmi imaginez, nu cred că e pentru stil... nu cred că e pentru stil, nu arată prea... estetic într-adevăr [...] Dacă sunt combinate cu altceva... cu vegetație, copaci... ar putea forma un aspect mai special", a spus un localnic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Oamenii din aceste zone au cerut Primăriei Timișoara montarea unor stâlpișori pentru ca șoferii să nu mai parcheze pe trotuare, însă au primit o versiune direct din cariera de piatră... mai ieftină și la îndemână.

"Ne-am trezit cu ele peste noapte" a povestit un localnic.

Reporter: Cum vi se pare?

Localnic: Rustic!

"Ajută, pentru că nu mai parchează mașinile pe trotuar, pe pista de biciclete... și avem acces mai ușor și la pistă, și la trotuar", a punctat un alt localnic.

Planul Primăriei Timişoara pentru recuperarea spaţiilor verzi

Reprezentanții Primăriei Timișoara susțin că măsura face parte dintr-un plan mai amplu de recuperare a spațiilor verzi.

"În prima fază nu am apelat la măsura asta, chiar am făcut plantări de arbori, doar că, deși am pus gazon, deși am plantat arbori, mașinile au continuat să vină și am avut probleme cu solul […] Sunt unele locuri unde am folosit stâlpișori, în alte locuri nu este fezabil pentru că se distrug, dar și din cauza structurii drumului [...] E o soluție temporară până când solul se va regenera și acele spații vor redeveni verzi", a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Richard Zuberecz.

"Doamnă, din ’60 locuiesc aici și nu am avut spațiu verde niciodată", a spus un alt timișorean.

Autoritățile se uită și spre alte străzi cu probleme similare. În plan se află fie montarea de stâlpi de protecție, fie folosirea bolovanilor pentru a descuraja parcarea în locuri interzise. Deocamdată, nu există însă niciun plan pentru creșterea numărului de locuri de parcare în zonele rezidențiale.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰