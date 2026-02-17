Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Românii dorm tot mai puţin şi prost. Recomandarea specialiştilor pentru un somn odihnitor

Dormim tot mai puţin şi prost, iar acest lucru poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii. Mulți se trezesc des noaptea și se simt stresați frecvent, iar în încercarea de a recupera orele pierdute, unii recurg la medicamente de somn.

de Laura Ilioiu

la 17.02.2026 , 09:58

În România, media de somn este de doar 6-7 ore pe noapte însă aceste nu sunt suficiente pentru o refacere completă a organismului. Specialiştii spun că adulţii ar trebui să doarmă între 7 şi 9 ore, dar aproximativ 6 din 10 oameni declară că nu se trezesc odihniţi. Mulţi dintre aceştia spun că au treziri repetate în timpul nopţii şi un nivel ridicat de stres.

Alternative eficiente la somnifere

Pentru a face faţă oboselii, estimativ 4 din 10 români apelează la pastile de somn, dar medicii avertizează să nu se facă abuz de somnifere deoarece în timp acestea pot crea dependenţă şi pot deveni periculoase pentru sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Alternative eficiente la somnifere sunt ceaiurile calmante, reducerea timpului petrecut pe telefon înainte de somn şi stabilirea unui program de odinnă.

Laura Ilioiu Like
somn medic
Înapoi la Homepage
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » Românii dorm tot mai puţin şi prost. Recomandarea specialiştilor pentru un somn odihnitor