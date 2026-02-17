Dormim tot mai puţin şi prost, iar acest lucru poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii. Mulți se trezesc des noaptea și se simt stresați frecvent, iar în încercarea de a recupera orele pierdute, unii recurg la medicamente de somn.

În România, media de somn este de doar 6-7 ore pe noapte însă aceste nu sunt suficiente pentru o refacere completă a organismului. Specialiştii spun că adulţii ar trebui să doarmă între 7 şi 9 ore, dar aproximativ 6 din 10 oameni declară că nu se trezesc odihniţi. Mulţi dintre aceştia spun că au treziri repetate în timpul nopţii şi un nivel ridicat de stres.

Alternative eficiente la somnifere

Pentru a face faţă oboselii, estimativ 4 din 10 români apelează la pastile de somn, dar medicii avertizează să nu se facă abuz de somnifere deoarece în timp acestea pot crea dependenţă şi pot deveni periculoase pentru sănătate.

Alternative eficiente la somnifere sunt ceaiurile calmante, reducerea timpului petrecut pe telefon înainte de somn şi stabilirea unui program de odinnă.

