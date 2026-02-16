"Plecați dracului în Rusia!" Zelenski a cerut expulzarea ruşilor care trăiesc în Occident

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut expulzarea cetățenilor ruși împreună cu copiii acestora din țările occidentale. Totodată a cerut administrației Trump să exercite mai multă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Volodimit Zelenski, la Conferința de Securitate de la Munchen 2026 - Profimedia

Într-un interviu acordat în weekend jurnalistei Dasha Burns de la POLITICO, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a cerut măsuri împotriva cetățenilor ruși care trăiesc în Occident, inclusiv a celor care au proprietăți, studiază sau au rude în Europa și SUA. Folosind o înjurătură, el le-a transmis rușilor din Occident să "plece dracului în Rusia".

"Europenii încă nu au introdus sancțiuni împotriva sectorului nuclear rus, împotriva Rosatom (n.r. compania de stat care gestionează energia nucleară în Rusia.), împotriva rușilor, a rudelor lor, a copiilor lor care trăiesc în Europa, care trăiesc în Statele Unite, care studiază în universități europene, care dețin proprietăți în SUA. Au acolo o mulțime de proprietăți, copii, rude peste tot. Plecați dracului în Rusia (n.r. f**k away), mergeți acasă! Nu respectați pe nimeni în SUA. Nu respectați regulile. Nu respectați democrația. Nu respectați Ucraina, Europa...", a declarat Zelenski, vizibil frustrat.

Zelenski: Doar Statele Unite au puterea politică și financiară de a opri războiul

În acelaşi interviu, Zelenski a cerut administrației Trump să exercite mai multă presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a sugerat că ar putea fi nevoie de intervenția Congresului pentru a consolida eventualele garanții de securitate postbelice. "Să fim sinceri, astăzi doar Ucraina apără Europa. Astăzi, doar Europa oferă bani Ucrainei și o ajută. Astăzi, doar Statele Unite îl pot opri pe Putin", a mai declarat Zelenski pentru POLITICO.

De asemenea, Zelenski a acuzat SUA că încercă să forțeze Ucraina să facă concesii teritoriale în Donbas fără a cere sacrificii similare din partea Kremlinului. "Din ceea ce văd, ei transmit mai multe semnale că Ucraina trebuie să facă compromisuri, nu Rusia. Aceasta nu este poziția corectă", a spus el.

Zelenski a sugerat, totodată, că garanțiile de securitate promise de SUA ar trebui susținute de Congres, fie prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru armata Ucrainei după război, fie prin ratificarea unui acord formal. "Garanțiile de securitate vor funcționa doar după ce sunt votate de Congres", a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a respins cererea președintelui Donald Trump ca Rusia şi Ucraina să finalizeze un acord de pace până în vară. El a spus că Moscova a tergiversat discuțiile cu SUA pentru a normaliza relațiile și a obține relaxarea sancțiunilor. "Până când nu există suficientă presiune, ei doar se joacă", a spus Zelenski.

Zelenski: Sunt mai tânăr decât Putin. Nu mai are prea mult timp

Zelenski a salutat inițiativa NATO de a furniza Ucrainei mai multe arme fabricate în SUA, dar a spus că aceasta nu a schimbat percepția lui Putin că Europa este slabă. "Putin chiar nu respectă Europa", a afirmat preşedintele ucrainean, adăugând că eforturile liderului rus de a diviza continentul nu au avut succes.

Totodată Zelenski s-a arătat încrezător că va rezista mai mult decât Putin. "Sunt mai tânăr decât Putin - este important. El nu mai are prea mult timp", a spus Zelenski.

