Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe front din ultimii doi ani şi jumătate

Ucraina a recucerit săptămâna trecută 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la Rusia în cinci zile - cel mai rapid câştig teritorial din ultimii doi ani şi jumătate, potrivit analizei făcute de AFP asupra datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Experţii institutului au afirmat că Ucraina a profitat probabil de recentul blocaj al accesului forţelor ruse la Starlink.

Ucraina a recucerit 201 kilometri pătraţi de la Rusia între miercuri şi duminică, săptămâna trecută. Zona recucerită este aproape echivalentă cu câştigurile ruseşti din întreaga lună decembrie şi este cea mai mare suprafaţă recucerită de forţele de la Kiev într-o perioadă atât de scurtă de la contraofensiva din iunie 2023.

Fără utilizarea Starlink, forţele ruse au avansat doar pe 9 februarie, Kievul câştigând teren în celelalte zile

"Aceste contraofensive ucrainene profită probabil de recentul blocaj al accesului forţelor ruse la Starlink, care, potrivit bloggerilor militari ruşi, cauzează probleme de comunicaţii şi de comandă şi control pe câmpul de luptă", a susţine ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt grup de reflecţie american.

Pe 5 februarie, observatorii militari au remarcat întreruperea funcţionării antenelor Starlink utilizate de Moscova pe linia frontului, după anunţurile făcute de Elon Musk privind „măsurile” luate pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin.

Kievul a susţinut că dronele ruse le utilizau în special pentru a ocoli sistemele de bruiaj electronic şi pentru a-şi atinge ţintele cu precizie. Fără utilizarea Starlink, forţele ruse au avansat doar pe 9 februarie, Kievul câştigând teren în celelalte zile.

Teritoriul recucerit este concentrat în principal la aproximativ 80 de kilometri est de oraşul Zaporojie, într-o zonă în care trupele ruse au înregistrat progrese semnificative începând din vara anului 2025. La jumătatea lunii februarie, Moscova controla 19,5% din teritoriul ucrainean, fie integral, fie parţial, faţă de 18,6% cu un an înainte. Aproximativ 7%, Crimeea şi o parte din Donbas, se aflau deja sub control rus înainte de invazia lansată în februarie 2022.

În cadrul unui eventual acord de pace, Rusia vrea ca Ucraina să-şi retragă trupele din zonele din Donbas pe care trupele ruse nu au reuşit să le cucerească, în timp ce Kievul vrea îngheţarea actualei linii de front. Moscova a transmis luni că subiectul teritorial va fi abordat la negocierile de pace mediate de SUA care se vor desfăşura marţi şi miercuri la Geneva.

