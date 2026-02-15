Antena Meniu Search
Mai multe morminte din judeţul Constanţa au fost profanate. Ce au furat hoţii

 Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din județul Constanța au fost profanate. Indivizi, deocamdată neidentificați, au distrus mormintele și au furat mai multe lucruri. Poliția cercetează cazul și îi caută pe autori.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 18:22
Polițiști din municipiul Medgidia au fost sesizați duminică, printr-un apel la numărul de urgență 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă, conform news.ro.

Potrivit IPJ Constanța, la fața locului, polițiștii au constatat că reclamația se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse și din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.

