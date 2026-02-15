Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din județul Constanța au fost profanate. Indivizi, deocamdată neidentificați, au distrus mormintele și au furat mai multe lucruri. Poliția cercetează cazul și îi caută pe autori.

Mai multe morminte din judeţul Constanţa au fost profanate. Ce au furat hoţii - Profimedia

Polițiști din municipiul Medgidia au fost sesizați duminică, printr-un apel la numărul de urgență 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă, conform news.ro.

Potrivit IPJ Constanța, la fața locului, polițiștii au constatat că reclamația se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse și din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰