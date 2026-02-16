Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video 15 supermaketuri sunt jefuite zilnic, prin casele self-pay. Hoţii, între 10 şi 80 de ani

Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală. Sistemele self-pay au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse sunt dulciurile şi băutura. Pierderile magazinelor le decontează toţi ceilalţi clienţi, prin preţuri mai mari la raft.  

de Bogdan Dinu

la 16.02.2026 , 19:55

Casele self-pay au ușurat viața angajaților, dar i-au și încurajat pe hoți. Infractorii profită de sistem şi îşi pun în plasă cele mai bune produse fără să  le mai plătească. Unii scanează etichete ale unor produse mai ieftine, alţii nu le mai trec prin scaner deloc.

De cele mai multe ori, hoții nu vizează articolele scumpe, ci produsele mici, cu un preț mediu, de cele mai multe ori dulciurile. 

"Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta.", spune Cătălin Scarlat, manager magazin

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii și reprezentanții firmelor de pază sunt suprinşi să descopere cine sunt infractorii. De la copii de 10 ani, până la bătrâni de 80 de ani.

"Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe.", spune Feliciu Paraschiv, reprezentant Asociația Comercianților

Mulți comercianți și-au montat camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. În plus, acolo unde au observat că anumite produse dispar cel mai des, au apelat și la metodele clasice de prevenție. Aşa se face că au ajuns sub cheie roţile de caşcaval, conservele de peşte, bateriile si băuturile

"10 lei e o astfel de conservă, totuși se fură atât de des încât managerii magazinului au decis să le pună în astfel de casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate.", spune Cătălina Toma de la Poliția Capitalei. 

Cine suportă pierderile?

"Într-o formă sau alta, obiectul ăla furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin.", explică Feliciu Paraschiv

Pe lista de cumpărături fără plată a hoților intră cosmetice, îmbrăcăminte și băuturi. Mai rar, dar se fură şi cărți.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

cumparaturi selfpay case de marcat hoti
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Evenimente » 15 supermaketuri sunt jefuite zilnic, prin casele self-pay. Hoţii, între 10 şi 80 de ani