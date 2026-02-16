Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală. Sistemele self-pay au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse sunt dulciurile şi băutura. Pierderile magazinelor le decontează toţi ceilalţi clienţi, prin preţuri mai mari la raft.

Casele self-pay au ușurat viața angajaților, dar i-au și încurajat pe hoți. Infractorii profită de sistem şi îşi pun în plasă cele mai bune produse fără să le mai plătească. Unii scanează etichete ale unor produse mai ieftine, alţii nu le mai trec prin scaner deloc.

De cele mai multe ori, hoții nu vizează articolele scumpe, ci produsele mici, cu un preț mediu, de cele mai multe ori dulciurile.

"Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta.", spune Cătălin Scarlat, manager magazin.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii și reprezentanții firmelor de pază sunt suprinşi să descopere cine sunt infractorii. De la copii de 10 ani, până la bătrâni de 80 de ani.

"Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe.", spune Feliciu Paraschiv, reprezentant Asociația Comercianților.

Mulți comercianți și-au montat camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. În plus, acolo unde au observat că anumite produse dispar cel mai des, au apelat și la metodele clasice de prevenție. Aşa se face că au ajuns sub cheie roţile de caşcaval, conservele de peşte, bateriile si băuturile

"10 lei e o astfel de conservă, totuși se fură atât de des încât managerii magazinului au decis să le pună în astfel de casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate.", spune Cătălina Toma de la Poliția Capitalei.

Cine suportă pierderile?

"Într-o formă sau alta, obiectul ăla furat va fi plătit de oamenii cinstiți care își fac cumpărăturile din magazin.", explică Feliciu Paraschiv.

Pe lista de cumpărături fără plată a hoților intră cosmetice, îmbrăcăminte și băuturi. Mai rar, dar se fură şi cărți.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰