O dispută între instituţii ține blocată modernizarea unei gări esențiale de pe magistrala care leagă Bucureştiul de Constanţa. Gara din Ciulnița, veche de 140 de ani, a fost pusă sub protecţie de Ministerul Culturii, după ce s-a aflat că Ministerul Transporturilor voia să o demoleze. Din păcate, ce s-a modernizat deja, mai mult îi încurcă pe călători.

Lucrările de 132 de milioane de lei din stația Ciulnița, începute acum trei ani, s-au blocat când erau aproape gata. Proiectul de modernizare a fost oprit acum două luni, când Direcția de Cultură din Călărași a sesizat Ministerul Culturii după ce a aflat de pe site-ul Ministerului Transporturilor că vechea gară, construită în anii 1800, urma să fie demolată pentru a face loc unei clădiri moderne.

Reabilitarea Gării Ciulniţa e făcută cu fonduri nerambursabile din PNRR

"Având în vedere că în momentul acesta ne aflăm în procedura de clasare în regim de urgenţă nu pot să vă dau mai multe detalii până acestea nu se finalizează. Este marcată ca o clădire rară", a declarat Ruxandra Ionescu, direcţia de Cultură Călăraşi. Dacă gara veche va deveni monument istoric, atunci reabilitarea ei se va face păstrând arhitectura originală. Reprezentanții CFR contestă propunerea Culturii şi spun că au ales soluţia demolării din cauză că structura de rezistenţă a clădirii este şubredă, iar gara a devenit un pericol pentru călători.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, oamenii se chinuie să ajungă la liniile deja modernizate. Reabilitarea Gării Ciulniţa e făcută cu fonduri nerambursabile din PNRR.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰