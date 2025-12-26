Antena Meniu Search
Video Au plecat la colindat, dar cu gândul la furat. Doi tineri din Arad, filmaţi când încearcă uşile

Momente de panică pentru mai mulţi locuitori din Arad după ce doi tineri de 18 şi 17 ani, care pretindeau că sunt colindători, au fost văzuţi cum încercau uşile mai multor apartamente. 

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 14:28

Disperaţi oamenii au cerut ajutor poliştilor. La vederea agenţilor, escrocii au rupt-o la fugă. În încercarea de a-i prinde unul dintre agenți s-a împiedicat și a căzut.

După ce s-au fugărit printre mașinile parcate, unul dintre escroci a fost prins, dar celălalt a reușit să scape. Ulterior a fost prins și amândoi au fost amendați.

