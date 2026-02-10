După ani de critici, anchete și tragedii care au zguduit România, autoritățile anunță schimbări majore la 112. Dramele din Apuseni și Caracal au scos la iveală un sistem care a eșuat când fiecare secundă conta. Astăzi, STS promite o revoluție: apelanții pot fi localizați cu o precizie de câțiva metri, iar o aplicație nouă creează automat un profil al celui care cere ajutor. În mai puțin de două minute, operatorii pot afla cine ești, unde te afli și ce resurse sunt necesare pentru a interveni rapid. Un nou 112, care promite să nu mai lase loc tragediilor fără răspuns. Rămâne de văzut dacă noile promisiuni se vor confirma în teren.

Mai puțin de un minut și jumătate. E timpul maxim de care au nevoie operatorii 112 pentru a prelua datele unui apel de urgență și să direcționeze echipele de intervenție. Noua platformă folosită de STS sugerează întrebările potrivite pentru a creiona profilul celui care cere ajutor și propune echipajele care trebuie trimise la fața locului.

"De exemplu, un accident rutier. Operatorul 112 notează această informație. Îi apare un chestionar dinamic. Pe măsură ce pune întrebări, operatorul poate să bifeze aceste răspunsuri. Aplicația deja îi sugerează că ar trebui să apeleze anumite structuri și generează alte întrebări ca să îl ajute pe operator să ducă interviul cât mai eficient", explică Aura, operator STS.

România e prima țară din Europa care are cinci metode diferite de localizare a apelantului, în caz de urgență.

"Sunt implementate nu mai puțin de 5 metode de localizare. Două dintre acestea se bazează pe informații de localizare de rețea, transmise de operatorii de telefonie mobilă. Alte trei metode de localizare sunt localizări precise și vin de la nivelul terminalului mobil, adică al telefonului", spune Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS.

Precizia locaţiei ar fi de doar câţiva metri, nu de kilometri, cum au demonstrat cazurile Apuseni și Caracal, care au devenit repere ale neputinței.

În 2014, în cazul accidentului aviatic Apuseni, după apelul la 112, salvatorii au ajuns cu o întârziere de şase ore şi trei piste greşite. Pe Adrian iovan şi aura ion i-a ucis căutarea haotică a autorităţilor.

În cazul Caracal, fata de 15 ani a sunat de trei ori la 112 într-un interval de 7 minute, fără să fie localizată.

De exemplu, un apel de urgență venit din centrul Capitalei, din zona Universitate, era până de curând localizat prin metoda triangulației. Cele trei relee din apropiere indicau doar o zonă largă, așa-numita "felie de pizza", în care se afla apelantul. Noua tehnologie folosește însă mai multe surse de semnal și poate stabili acum locația sub forma unui punct.

Pe lângă localizarea sporită, vom putea să comunicăm mult mai eficient cu operatorul 112, prin aplicație, atât prin mesaje, prin apel audio, dar și prin apel video.

O funcție utilă și pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire: în fiecare tură, un interpret mimico-gestual este pregătit să preia apelul de urgență. În plus, în aplicația Apel 112, utilizatorii își vor putea crea un profil în care să-şi treacă afecţiunile, medicamentele prescrise sau grupa sanguină.

