Ziua păcălelii la vârful statului. Inaugurarea celor 13 kilometri din Autostrada Zero Nord, anunţată pentru astăzi, s-a dovedit a fi încă o promisiune nerespectată. Unii şoferi chiar s-au convins de unii singuri, după ce au mers acolo să vadă "minunea", dar nu s-a mai întâmplat nimic.

Loturile din sectorul Afumați - Pantelimon - Cernica nu sunt încă pregătite pentru trafic, a anunţat astăzi CNAIR. Vestea deschiderii fusese lansată de fostul secretar de stat Horațiu Cosma, cu doar două zile înainte de a fi eliberat "la cerere" din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor.

O nouă amânare

Când se va deschide totuşi, nu se ştie exact, cert este că vorbim despre o bucată de autostradă extrem de importantă pentru traficul din jurul Capitalei. În primul rând, pentrtu că deviază circulaţia de pe Centura Capitalei, dar şi pentru că permite legătura cu alte autostrăzi, scurtând astfel semnificativ drumul pentru pentru cei care tranzitează zona de nord și est a Bucureștiului.

Articolul continuă după reclamă

Haideţi să vedem şi explicaţia lui Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar şi replica fostului secretar de stat.

"Mai sunt de montat parapetele de protecția, semnalizarile, marcaje care nu au putut fi trasate pentru ca a ploiat şi mai sunt sistemele de retenţie de la apele fluviale. Domnul Cosma a vorbit din burtă fără să ştie şi ar trebui să işi ceară scuze de la populaţia pe care e indus-o în eroare. Vom anunța cu cel puțin o zi înainte deschiderea circulaţiei", a declarat Alin Şerbănescu.

"A fost intenționat să nu fie astăzi. Lucrările sunt 99,9% gata. Mai sunt câțiva metri de parapete care se pot instala astăzi. Termenul acesta de 26 de zile... Reprezentanții de la compania de drumuri care se ocupă de proiect, reprezentanții constructorului... Orgoliile sunt mari de cealaltă parte roșie a baricadei. O să anunţe ei, doar aşa, fiindcă am anunţat eu o zi, să nu fie ce am spus", a declarat Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor.