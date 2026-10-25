LOTO 6/49 duminică 25 octombrie 2026. Numerele câștigătoare de azi

Duminică, 25 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 octombrie, Loteria Română a acordat 23.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.10.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din 25.10.2026.

Rezultate LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria I în valoare de peste 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 39.300 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 518.700 de lei (peste 96.900 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Numere câştigătoare la Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18

6, 43, 7, 25, 26 + 18 Numere câştigătoare la Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8

0 6 7 1 2 8 Numere câştigătoare la Super Noroc: 8 1 7 4 4 3

8 1 7 4 4 3 Numere câştigătoare la Noroc: 9 1 7 5 9 3 4

9 1 7 5 9 3 4 Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 9, 33, 22, 40, 13, 14

9, 33, 22, 40, 13, 14 Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Reamintim că la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/40 în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu 3 variante simple, prețul biletului fiind de 24,50 lei. Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria I în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joc-loto.loto.ro.