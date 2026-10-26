Au stat două ore pe telefon într-o țară europeană și au primit o factură de 109 lire: "Nu mi-a venit să cred"

Un turist britanic îi avertizează pe cei care călătoresc în străinătate cu privire la riscul unor costuri neașteptate pentru serviciile de roaming, după ce o vizită de numai două ore în Monaco i-a adus o factură la telefon de 109 lire sterline.

Polo Lam, în vârstă de 30 de ani, din Whitby, North Yorkshire, călătorea prin Europa alături de iubita sa, Laura Matos, în vârstă de 29 de ani, în luna septembrie, când cei doi au decis să facă o scurtă oprire în Monaco.

Deși au consumat împreună doar 18,66 MB de date mobile, cei doi au acumulat costuri de roaming de aproape 85 de lire sterline (99,79 euro). Astfel, factura lunară a ajuns la 109 lire sterline (128,88 euro), față de numai 25 de lire sterline (29,18 euro) în luna precedentă, potrivit DailyMail.

Pentru a înțelege cât de mic este acest consum, 18,66 MB reprezintă aproximativ cantitatea de date utilizată de o persoană care navighează pe Instagram timp de doar trei până la zece minute.

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O scurtă oprire în Monaco le-a dat peste cap bugetul de vacanță

Cuplul se bucura de o vacanță cu buget redus, în care cei doi călătoreau cu trenul de la Barcelona la Viena, prin Franța, Italia, Slovenia, Croația și Ungaria, folosind sistemul Interrail.

În timpul șederii la Nisa, au decis să viziteze orașul Menton, aflat în apropiere, și să facă o scurtă oprire în Monaco, deși această destinație nu fusese inclusă inițial în itinerariul lor.

Laura, psiholog și fondatoare a centrului de psihologie La CoolMente, a povestit că ea a fost cea care a propus vizita.

"De fapt, a fost ideea mea să mergem în Monaco. Auzisem atât de multe despre luxul de acolo și despre celebrul cazinou, încât am vrut să văd cu ochii mei cum este", a declarat aceasta.

Totuși, scurta lor vizită s-a dovedit mult mai costisitoare decât și-ar fi imaginat. Abia după ce și-au continuat călătoria spre Italia, Polo a verificat contul de telefonie mobilă și a descoperit costurile suplimentare.

Într-un interviu acordat companiei Nomad eSIM, tânărul a povestit cât de surprins a fost când a văzut factura.

"Nu mi-a venit să cred când am văzut factura. Fuseserăm în Monaco doar câteva ore și, cumva, factura noastră la telefon ajunsese la 109 lire sterline. Abia dacă ne-am folosit telefoanele. Ne-am uitat puțin pe Google Maps și am intrat pe Instagram, dar cam atât. Ce mă sperie cu adevărat este gândul la ce s-ar fi putut întâmpla dacă am fi rămas peste noapte. Dacă am fi petrecut acolo o zi întreagă sau chiar două, am fi putut ajunge să plătim sute sau chiar mii de lire sterline.

Sunt destul de zgârcit când vine vorba de bani, așa că vă puteți imagina cum m-am simțit. Plecaserăm într-o vacanță cu trenul prin Europa tocmai pentru a cheltui cât mai puțin, iar dintr-odată ne-am trezit cu o factură uriașă la telefon", a povestit Polo.

Laura a mărturisit că niciunul dintre ei nu a înțeles inițial de unde proveneau costurile atât de mari.

"Amândoi eram nedumeriți și nu înțelegeam de unde apăruseră aceste costuri. Ne folosisem telefoanele doar pentru scurt timp, ca să vedem unde ne aflăm, așa că factura ni s-a părut complet nejustificată.

Am continuat să vorbim despre asta zile întregi, pentru că făcuserăm eforturi mari să economisim bani pe tot parcursul călătoriei", a spus tânăra.

Banii pierduți le-ar fi ajuns pentru mai multe mese la restaurant

Polo a explicat că această cheltuială neașteptată le-a umbrit vacanța.

"Cel mai rău a fost când ne-am gândit pe ce altceva am fi putut cheltui acei bani. Încercam să ne limităm cheltuielile, iar suma respectivă ne-ar fi ajuns pentru trei sau patru mese la restaurant în unele dintre locurile pe care le-am vizitat", a declarat el.

Experiența i-a făcut pe cei doi să fie mult mai atenți la utilizarea telefoanelor mobile în străinătate, mai ales atunci când trec dintr-o țară în alta.

"Le-aș recomanda tuturor celor care călătoresc prin Europa să verifice exact ce țări sunt incluse în abonamentul lor de telefonie mobilă. Doar pentru că o destinație se află în Europa nu înseamnă că beneficiile obișnuite de roaming se aplică și acolo. Noi am învățat această lecție pe propria piele și ne-a costat destul de mult", a spus Polo.

De ce pot apărea costuri uriașe de roaming în Monaco

Tim Page, responsabil de marketing în cadrul Nomad eSIM, a explicat că una dintre cele mai frecvente greșeli ale turiștilor este presupunerea că abonamentul lor de telefonie mobilă include automat serviciile de roaming în toate țările europene.

"Una dintre cele mai mari concepții greșite despre roaming este că, dacă te afli în Europa, ești automat acoperit de abonamentul tău obișnuit de telefonie mobilă.

Monaco este exemplul perfect. Deși este înconjurat de Franța pe trei laturi, principatul nu face parte din Uniunea Europeană și nu este inclus automat în regulile europene Roam Like at Home (Roaming ca acasă).

Introduse în iunie 2017, aceste reguli le permit, în general, clienților operatorilor de telefonie mobilă din Uniunea Europeană să utilizeze minutele, mesajele și datele mobile în țările UE fără să plătească taxe suplimentare de roaming.

Asta înseamnă că turiștii își pot folosi telefoanele în Nisa fără costuri suplimentare de roaming, dar, imediat ce trec granița în Monaco, se pot confrunta cu tarife mult mai mari pentru exact aceleași servicii", a explicat acesta.

Ce trebuie să verifice turiștii înainte de a pleca în vacanță

Specialistul recomandă tuturor celor care călătoresc în străinătate să verifice cu atenție condițiile abonamentului de telefonie mobilă, în special atunci când vizitează țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

"Înainte de a pleca într-o călătorie, verificați întotdeauna ce țări sunt incluse în abonamentul vostru de telefonie mobilă, mai ales dacă mergeți în destinații precum Monaco, Andorra sau Elveția.

Chiar și un consum foarte mic de date mobile poate duce la facturi surprinzător de mari. De aceea, luați în considerare dezactivarea roamingului de date sau utilizarea unui eSIM de călătorie care acoperă în mod explicit destinația în care mergeți.

Dacă primiți totuși o factură neașteptată pentru servicii de roaming, contactați cât mai repede operatorul de telefonie mobilă. Deși nu există nicio garanție, unii furnizori ar putea accepta să reducă sau chiar să anuleze costurile, ca gest de bunăvoință față de client", a recomandat Tim Page.