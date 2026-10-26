Situaţie incredibilă pe cel mai mare aeroport din ţară. Un sac plin cu bani a dispărut din Biroul Vamal Otopeni, dintr-o cameră securizată unde doar câţiva oameni aveau acces. Hoţii au fugit cu peste 700.000 de euro, bani care au fost confiscaţi de la două femei, dupa ce ar fi încercat să-i introducă în ţară la începutul anului. Ambele se întorceau din Dubai, iar în bagajele lor au mai fost găsite atunci şi bijuterii din aur şi ceasuri de lux. Poliţiştii au un cerc de suspecţi - toţi angajaţii care aveau acces în acea încăpere.

Așa arăta captura făcută în ianuarie acest an, pe aeroportul Otopeni, în bagajele a două românce care veneau din Dubai. În total, bunurile confiscate valorau aproximativ trei milioane de euro - bijuterii din aur, ceasuri de lux şi bani cash: 2.718.500 de dirhami, adică peste 650.000 de euro, și alţi 73.400 de euro.

După mai bine de nouă luni de la captura de pe aeroport, cele două femei au venit să își recupereze bunurile, în baza unei decizii judecătorești. Și-au ridicat bijuteriile de aici, de la Trezoreria Ilfov. Când a venit însă momentul să primească și banii, au avut parte de o surpriză: nu mai erau.

Banii, păstraţi într-o cameră securizată

Încă nu se știe de ce Biroul Vamal nu a depozitat banii la bancă, aşa cum prevede procedura. În schimb, au rămas într-un sac, într-o cameră securizată a Vămii aeroportului, unde accesul este limitat și se face doar pe bază de cartelă.

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Potrivit surselor Observator, când au intrat în posesia sacului de rafie în care ar fi trebuit să fie banii, femeile au descoperit că în interior se aflau doar coli de hârtie și 100 de euro, rătăciți. Sacul, deși cu sigiliu, ar fi fost tăiat și apoi cusut la loc.

Poliția a aflat de furt după o sesizare depusă pe 23 octombrie, de către reprezentanţii Biroului Vamal Otopeni Călători. Potrivit surselor Observator, în jur de 10 persoane din cadrul Vămii aveau acces în încăperea în care erau păstrați banii. Dar, cel puţin deocamdată, autorii furtului nu au fost identificați oficial.