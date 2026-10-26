A picat de 2 ori la Medicină în Franţa, dar a reuşit în România: "Nu ştiam niciun cuvânt în română"

A picat de două ori examenul de admitere la Medicină în Franţa, dar a reuşit în România fără să ştie niciun cuvânt în această limbă. Un tânăr din Franţa spune că a avut nevoie pentru a fi admis doar de 14 zile de pregătire.

"Nu știam niciun cuvânt în română. În zece zile, mi-am antrenat creierul cu această limbă și am susținut examenul de admitere la Medicină", povestește Elysée Garrigues, în vârstă de 21 de ani, care tocmai a început anul al doilea la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România, scrie Le Figaro.

Încă din clasa a IX-a, tânărul a visat să se specializeze în medicina de urgență. Dorinţa lui a prins viaţă în timpul unui stagiu de practică la spital. Motivat de acest interes, la 16 ani a devenit voluntar în cadrul asociației Formation, Secourisme et Sauvetage Albigeois (FSSA), specializată în pregătirea pentru acordarea primului ajutor și intervenții de salvare.

A obținut certificările necesare pentru acordarea primului ajutor și a participat la intervenții în cadrul unor evenimente de amploare. "M-am confruntat cu hemoragii și traumatisme craniene. Am avut, de asemenea, ocazia să discut cu mai mulți medici de urgență, care m-au convins definitiv că aceasta este profesia pe care vreau să o urmez", a povestit Elysée.

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Încet-încet, tânărul a început să aibă ceva îndoieli, mai ales că mulţi l-au avertizat că studiile sunt dificile. Și avea motive să fie îngrijorat: pentru că, la început, școala nu fusese punctul său forte.

În clasele primare, Elysée se descrie drept un elev distrat, care avea dificultăți de concentrare și de învățare. "În clasa a II-a, învățătoarea mi-a spus că nu voi realiza niciodată nimic în viață dacă voi continua așa".

Schimbarea a venit în ultimul an de școală primară, datorită unui profesor care l-a ajutat să reînceapă să învețe serios. La gimnaziu, rezultatele sale s-au îmbunătățit treptat. De la o medie de 10,5 din 20 în primul an de gimnaziu, echivalentul a notei 5, din România, a ajuns la 17 din 20 în ultimul an, respectiv 8.50 în sistem românesc.

În 2020, a promovat examenul național de la finalul gimnaziului cu calificativul "foarte bine".

A ratat de două ori admiterea la Medicină în Franța, la diferențe foarte mici

La liceul din Albi, Elysée a ales, în ultimul an, specializările fizică-chimie și științele vieții și ale Pământului. În 2023, a obținut diploma de Bacalaureat cu media generală 15,6 din 20.

Ulterior, s-a înscris la programul PASS, primul an de studii universitare cu profil medical, la Limoges. În primăvara anului 2024, a susținut examenul de admitere la Medicină, dar nu a reușit să îl promoveze, la o diferență de numai câteva sutimi.

"Mi-am spus că este foarte frustrant, dar că nu voi renunța, mai ales că nu simțisem că aș fi avut dificultăți în timpul anului de studiu la PASS".

A decis să se reorienteze către anul al doilea al unei licențe în economie și management, cu opțiunea de studii în domeniul sănătății, pentru a încerca din nou admiterea la Medicină. Elysée a fost respins și a doua oară, de această dată la o diferență de numai două sutimi.

"Dacă aș fi fost slab, aș fi acceptat rezultatul și mi-aș fi spus că Medicina nu este pentru mine. Dar, în cazul meu, era vorba doar despre câteva sutimi, așa că a fost extrem de frustrant", mărturisește tânărul.

S-a reorientat spre România

Era 13 iulie 2025. "Era ora patru dimineața și am început să caut pe grupurile de Facebook informații despre posibilitatea de a studia Medicina în străinătate". Așa a descoperit că la Arad, în România, urma să fie organizat un examen de admitere peste numai două săptămâni.

La sfatul unui utilizator de internet, a decis să susțină examenul direct în limba română, pentru a-și maximiza șansele de reușită și pentru a putea comunica mai ușor cu viitorii pacienți. Timp de 14 zile, Elysée a rezolvat încontinuu teste-grilă din toate materiile și a tradus întrebările pentru a le înțelege.

"Inclusiv în avion, între Toulouse și România, încă învățam. Nu vorbeam niciun cuvânt în română, dar creierul meu era pregătit".

La examenul de admitere, a obținut nota 8,9 din 10. Astfel, în septembrie 2025, a început primul an de Medicină la Arad. "În primele săptămâni, nu înțelegeam nimic. După două luni, lucrurile au început să meargă mai bine".

Programul său de studii îmbină cursurile teoretice, activitățile practice din spital și stagiile de pregătire.

Vara trecută, a efectuat un stagiu la spitalul din Albi, în Franța. "Uneori, trebuie să mi se traducă anumiți termeni în franceză, pentru că îi cunosc doar în română".

Studiile sale durează șase ani, iar tânărul speră să efectueze cinci dintre cele șase stagii de practică în Franța.

Vrea să se întoarcă în Franța

Această experiență l-a determinat pe Elysée să înființeze Caref, o asociație care reunește și sprijină studenții francofoni care urmează programe de studii în domeniul sănătății în România. "Asociația își propune, printre altele, să organizeze evenimente, să ofere sprijin educațional și să centralizeze oportunitățile de stagii", explică el.

În ceea ce privește rezidențiatul, Elysée ia în calcul Belgia. "Nu este vorba atât despre nivelul de dificultate al concursului de admitere. Este și mai avantajos să fii medic rezident în străinătate, în special din punctul de vedere al remunerației", își justifică el alegerea.

După absolvire, intenționează să se întoarcă în Franța pentru a profesa, diploma obținută în România fiind recunoscută în Uniunea Europeană.

"Franța mi-a oferit totul până la terminarea liceului. Simt că am datoria să lucrez în această țară", mai spune tânărul.